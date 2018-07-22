Хельсинкская игра 4 Ричард Джек Рэйл, American Thinker

22.07.2018, 9:56

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Президент США устроил для Путина «испытательный полигон».

Президент Трамп подвергся жесткой критике со всех сторон из-за встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки.

С самого своего вступления в должность Дональд Трамп демонстрировал, что он гораздо прагматичнее, чем мы могли себе представить. Не просто немного прагматичнее или чуть умнее, или слегка сметливее. Если использовать шахматные термины, он играет на несколько ходов вперед. Он позволяет людям считать, что они выиграли, а неделю или пару недель спустя, они понимают, что ими воспользовались. Он проделывал это уже не раз. Кто-то в его углу всегда кричит: «Предатель!», а в результате мы видим, как приходят в себя и удивленно хлопают глазами те, кто в нем сомневались.

Мы также видели обширные доказательства того, что Трамп не настаивает на своей ошибке, если он уже заметил ее. Его эго не мешает ему выполнять его обязанности, и эта черта отличает его от многих, кто до него занимал этот пост. Очевидно, это связано с тем, что он много лет провел в большом бизнесе, где любая ошибка стоит денег — твоих денег.

Я думаю, что Трамп ведет новую игру, которая обнаружит тех, кому не следует доверять, несмотря на то, кто они и что из себя представляют. Ему нужно было испытать Путина, и Хельсинки стал испытательным полигоном. Если Путин солгал или не сдержит своего слова, Трамп изменит курс, и Путин потеряет то, что, как он думает, он выиграл. Он поймет, что он не провел Дональда Трампа ни в чем. Если Путину действительно можно доверять в обсуждаемых вопросах, что со своей стороны продемонстрировал Трамп, то те, кто рвут на себе волосы и бьют себя в грудь, лишний раз докажут, как герой мультика Цыпленок Цыпа, что их не надо воспринимать всерьез.

Нам остается только ждать и наблюдать. До этого мы могли только гордиться нашим пареньком. Так не мешайте ему и в этом случае. Я думаю, он вас не разочарует.

Ричард Джек Рэйл, American Thinker (перевод – inosmi.ru)