«Скажи мне про пенсии, и я скажу, кто ты» 1 Евгений Ихлов

22.07.2018, 10:09

1,830

Вопрос о «пенсионной реформе» (ограблении людей) безжалостно делит политику.

Бывший зарегистрированный кандидат на пост президента РФ опять сказал очень правильное: "Тем, кто голосовал против пенсионной реформы, нужно уйти из Думы. Экономику наладить не могут. Санкции, война на Донбассе, Сирия, коррупция — вот и отбирают у людей на свое самосохранение и несменяемость все, что могут. Нефтяные деньги теперь идут на гонку вооружений. Какие уж тут пенсии? И что делать? Пускай те, кто голосовал сегодня в Думе против повышения пенсионного возраста, откажутся от своих депутатских мандатов. Если 104 депутата уйдут из Думы, то будут перевыборы. Тогда посмотрим". (Автор обозначил себя так: "Григорий Явлинский, политик, основатель партии "Яблоко").

Красиво... А дальше - совсем пустяк: ПРОВЕСТИ ПЕТИЦИОННУЮ КАМПАНИЯ С ПРИЗЫВОМ К ДОБРОВОЛЬНОМУ УХОДУ С ДЕПУТАТСКОГО МЕСТА ГОЛОСОВАВШИХ "ЗА". НАЗВАТЬ ЕЕ "НАРОДНЫЙ ОТЗЫВ АНТИНАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ". Это ведь не запрещенная для референдумов тема сокращения сроков каденции депутатов.

Смог же собрать десятки тысяч подписей за налоговую реформу и вывод войск из Сирии.

А здесь то сколько будет союзников и попутчиков!

И пригрозить, что в случае подписания проведем кампанию "НАРОДНЫЙ ИМПИЧМЕНТ"!

Вот так ведут себя настоящие партийные вожди!

СКАЖИ МНЕ ПРО ПЕНСИИ, И Я СКАЖУ КТО ТЫ (НА МОТИВ "СКАЖИ МНЕ, ЧЕЙ КРЫМ...")

Бывший зарегистрированный кандидат на пост президента РФ К.А.Собчак, во время избирательной кампании непрерывно поминавшая ограбляемых пенсионеров, наконец-то чеканно сформулировала: "Пенсионная реформа - впервые какой-то позитивный шаг от этой власти".

И еще добавила (прямо как Малышева какая-нибудь, или Онищенко) про людей, которые в 55 и 60 лет "еще молодые и могут работать, и работают по всей стране"...

Теперь понятно, почему съезд Партии перемен не принял резолюцию по данному вопросу, а против "реформы" выступил один Гудков-сын, хотя он и председатель оной.

Вот как безжалостно делит этот вопрос политику!

Даже в Думе впервые за долгие годы случилось демонстративное размежевание партии власти и ее квазиоппозиционных сателлитов.

PS. И вот теперь меня окончательно перестала мучить совесть, что я ее так издевательски критиковал. Надо было еще жестче - не просто как штрейкбрехера...

На кончину русского либерализма

Я не берусь гадать, чем является "пенсионная реформа" [она, конечно, не реформа, реформа была "зурабовская", а это – дефолт ПФР, но хочется сделать назло власти, велевшей убрать это словосочетание из подконтрольного медиапространства] на самом деле – сложной интригой Путина, подставившего "группу Медведева" и всю коалицию "придворных либералов" [именно "придворных", "системные" - это Явлинский, Гудков-сын, Кац, Собчак], или, напротив, это они ломают путинский патернализм и дискредитируют "самодержца", подобно их – куда более достойным - предшественникам в 1916 году.

Для меня важнее другое – наступила вторая смерть русского либерализма.

Первая случилась ровно 101 год назад, когда пришедшие к власти либералы-конституционалисты отказались от своих идеалов и даже программных целей, принесших им такую популярность (справедливая аграрная реформа, уважение прав народов, неприятие агрессивной войны, приверженность парламентской демократии).

Русский либерализм буквально воскрес полвека назад из "исторического гроба" и вернул себе огромный международный и общественный престиж ценой двух десятилетий подвигов и мученичества представителей либерального крыла диссидентского движения.

"Пенсионная реформа" поставила точку на экономическом русском либерализме.

Отныне и очень надолго социально-экономические реформы (именно реформы, а не вынужденные фискальные меры) в нашей стране будут идти в направлении "перерасределительной справедливости" и популизма. Все предыдущие - и очень обременительные для большинства – меры в финансово-экономической области сопровождались компенсирующим расширением экономической свободы. Даже реальная пенсионная реформа, позволившая уход в НПФ.

В СССР про западную экономическую свободу злобно острили, что она – "свобода умирать под мостом". Однако страшная цена ошибки в выборе жизненной стратегии только подчеркивала возможность выбора.

В итоге и необычайно коррупциогенная реформа ЖКХ создала возможность, соорганизовавшись, выбирать управляющие компании (в конце концов, не будьте глупыми, трусливыми и разобщенными - и у вас может нормально получиться).

Нынешняя "реформа" - это ограбление десятков миллионов в чистом незамутненном виде.

Поддержка ее "социал-дарвинистами", публично именующими себя сторонниками либерализма – их вычурное идеологическое харакири. Идеология ненависти к беднякам и презрения к простонародью может называться как угодно, но это – не либерализм.

Плачевное состояние, в котором демократическая оппозиция примет страну, вынудит проводить политику поддержки социально слабых, ущемляя экономическую свободу (мы видим это на примере Украины, где самым экономически либеральным в истории было правительство "регионалов"), хотя и снижая, где можно, фискальное бремя на низший средний класс.

Что же касается политического аспекта русского либерализма [я говорю именно так, вместо "российский" потому что либерализм других народов империофедерации достаточно сильно отличается], то его кончина была окончательно засвидетельствована, когда он не просто поддержал ту шутовскую имитацию демократии, которая имела место этой зимой, и даже принял в ней участие в роли клоунов, но даже объявил сие "единственным мирным путем" социальных изменений.

И у гроба русского политического либерализма в почетный караул по праву должны встать Собчак, Ходорковский и Явлинский.

Философский же аспект русского либерализма явно не пережил превращения в идеологию "защиты белой цивилизации" и идейный борьбы с русской демократической революцией.

Да, грустная тема, но как раз для Тиш`а бе-Ав. [9 Ава - День разрушения Храма в Иерусалиме].

Евгений Ихлов, «Фейсбук»