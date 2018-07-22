Видеофакт: Водосток на стадионе «Динамо» поставлен так, чтобы заливать зрителей 5 22.07.2018, 9:59

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Интересно, водоотвод на Революционной делали те же люди?

Еще перед сдачей стадиона «Динамо» после реконструкции СМИ писали про странную систему водоотвода. Водосточные трубы выходили просто на балкон стадиона — на голый бетон и под одиночные кресла для сотрудников, пишет kyky.org.

В общем, такая конструкция уже тогда вызывала смутные подозрения. А сейчас появилось видео, которое полностью их подтвердило: вода просто заливает все вокруг, хлещет на ноги гипотетическому зрителю, а ходить по балкону придется по щиколотку в лужах. В принципе, это было понятно всем, но только не проектировщикам со строителями. Интересно, водоотвод на Комсомольской/Революционной делали те же люди?