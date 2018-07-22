закрыть
22 июля 2018, воскресенье, 13:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Видеофакт: Водосток на стадионе «Динамо» поставлен так, чтобы заливать зрителей

5
  • 22.07.2018, 9:59
  • 2,719

Интересно, водоотвод на Революционной делали те же люди?

Еще перед сдачей стадиона «Динамо» после реконструкции СМИ писали про странную систему водоотвода. Водосточные трубы выходили просто на балкон стадиона — на голый бетон и под одиночные кресла для сотрудников, пишет kyky.org.

В общем, такая конструкция уже тогда вызывала смутные подозрения. А сейчас появилось видео, которое полностью их подтвердило: вода просто заливает все вокруг, хлещет на ноги гипотетическому зрителю, а ходить по балкону придется по щиколотку в лужах. В принципе, это было понятно всем, но только не проектировщикам со строителями. Интересно, водоотвод на Комсомольской/Революционной делали те же люди?


популярное за неделю

Мнение

Зарплата - мелочь, пенсия - вообще тьфу!
Зарплата - мелочь, пенсия - вообще тьфу! Артемий Троицкий
У них теперь и справка есть
У них теперь и справка есть Ирина Халип
Власть ушла в безудержный загул
Власть ушла в безудержный загул Владимир Халип
Свое надо строить
Свое надо строить Аркадий Бабченко