500 дней вокруг света: белоруска решила объехать мир на мотоцикле 2 22.07.2018, 10:19

1,327

Фото: auto.onliner.by

Минчанка первой из белорусок отправляется в такое кругосветное путешествие.

Екатерина Дубаневич — полная противоположность стереотипам о мотоциклистах. Сверхосторожная, хоть в жару, хоть в холод в шлеме и полном комплекте экипировки. А если готовится в дальнюю поездку, то продумывает все до мелочей, выбирает красивейшие маршруты, интересные места. Кажется, чем сейчас удивишь — во времена, когда Instagram и YouTube на пике популярности. Но всякий раз она умудрялась захватывать внимание, например, сумасшедшими пейзажами Исландии или поездкой на финский архипелаг, где в основном живут шведы и есть тропа троллей. Сейчас девушка планирует свое главное путешествие — кругосветное. Ее мотопроект вызвал горячее обсуждение в соцсетях, пишет onliner.by.

Начало. Мотоциклы — работа и хобби

Разумеется, мысль пуститься в столь рискованную авантюру пришла не просто так, а после множества мотопоездок на дальние расстояния.

— За рулем мотоцикла я уже восемь лет, — рассказывает девушка. — Ездить начала довольно поздно — в 25, уже имея за плечами опыт вождения автомобиля. Первым мотоциклом стал M1NSK М4200 (проект «Мотовело» и Юрия Шифа) — легкий, маневренный, прощающий многие ошибки начинающего водителя. В то время я работала на «Мотовело», которому посвятила семь лет своей жизни.

Вторым мотоциклом также стал M1NSK, но на 50 кубических сантиметров больше — С4250. Его Екатерина покрасила в розовый цвет и решила уже начать путешествовать.

— Первым самостоятельным выездом стала поездка на Куршскую косу, во время которой было пробито колесо и приобретен бесценный опыт решения форс-мажорных ситуаций, длительного нахождения за рулем и езды в дождь, — вспоминает мотоциклистка. — Восторг от новых дорог, потрясающей природы, песчаных дюн, танцующего леса и ни на что не похожего ощущения дороги был настолько велик, что на следующее утро после возвращения я снова отправилась в путь, только уже в Латвию, где находился маленький городок Пиньки (после этого свой мотоцикл я тоже стала называть Pinky). Итого — всего четыре дня майских праздников и огромный багаж впечатлений.

После этого запланированный отпуск в Турции был отменен. Екатерина задумалась о двухнедельном мотовояже по Европе.

— Отпуск выпал на октябрь. Перепад температур в пути составлял от −5 до +20 по Цельсию. Зато я побывала в Альпах, доехала до Венеции, очаровалась уютной Словенией, дышала кристально-чистым воздухом возле замка Нойшванштайн (Германия) и гуляла по контрастному и яркому Амстердаму, — перечисляет девушка.

По ее словам, завершив путешествие длиной более 5 тысяч километров, она «заболела» окончательно.

Сейчас у нее BMW F650GS, на котором мотоциклистка проехала Исландию, Сахалин, Курильские, Аландские, Фарерские острова — всего 26 стран.

Фото: auto.onliner.by

Как признается Екатерина, ей особенно нравятся паромные переправы и места, в которых мало людей, но первозданная природа.

Авария. Переосмысление

Любое происшествие заставляет нас переживать предыдущий опыт иначе. Таким событием для девушки стала авария. Это случилось на грунтовке, на которой колесо попало в глубокий песок. Екатерина перелетела через руль…

Итог — сложный оскольчатый перелом плеча, две операции, год с титановой пластиной и долгий период реабилитации.

— Снова начать ездить было страшновато, но я сотню раз прокрутила в голове момент происшествия, проанализировала свои ошибки и уже три года езжу аккуратно, так как переживать все это снова нет никакого желания, — признается мотоциклистка.

Впрочем, был и приятный момент. Молодой человек, с которым она встречалась, из больницы отвез ее к себе домой и заботился весь период реабилитации. Затем они поженились.

«Он мотомеханик, поддерживает меня во всем и готовит мотоцикл к длительным поездкам».

Кругосветка. Рассказать о Беларуси

— Сперва мысль о кругосветке зарождается в самой глубине души робким зернышком, — метафорично описывает свои переживания Екатерина. — Фокус внимания смещается и начинает из огромного информационного пространства вокруг вылавливать все, где фигурирует слово «кругосветное». И зернышко начинает расти, опутывает крепкими корнями сознание — и вот уже все естество живет одной большой идеей. И наступает день, когда ты принимаешь решение, после чего обратного пути уже нет. Мироздание начинает тебе активно помогать или препятствовать, но желание преодолеть все сложности только крепнет.

Девушка уверяет, что готова к трудностям, что будет сложно, тяжело, одиноко. Но ее решение осознанное.

— Во время кругосветки мне бы хотелось рассказать о Беларуси большому количеству людей во всех странах, — мотоциклистка ставит перед собой такую цель. — Планирую взять с собой открытки с фотографиями наших достопримечательностей и фактами о нашей стране на обороте.

Возможно, кто-то захочет помочь с дизайном, можно отправить варианты через сайт или разместить в комментариях.

Подготовка. Маршрут. Визы. Страховки. Прививки

Понятное дело, кругосветное путешествие — это не только планы и мечты. Предстоит решить множество вопросов: получить визы, документально оформить перемещение мотоцикла, подготовить его, а еще сделать прививки и так далее.

Старт намечен на 18 августа этого года. Маршрут уже известен: через Россию в Казахстан, затем в страны Средней Азии. В середине сентября обязательно нужно быть во Владивостоке. Оттуда мотоцикл в контейнере отправится в Австралию. Екатерина — за ним следом.

Почему именно Австралия? Оказалось, это наиболее экономически выгодный вариант. Сразу «перепрыгнуть» в Южную Америку или Африку обошлось бы существенно дороже.

В январе девушка планирует добраться до США. Затем — Южная Америка. Екатерина собирается доехать до крайней точки материка — Ушуая. Оттуда — в Уругвай, потом — в ЮАР. А напоследок — через восточную часть Африки в направлении дома.

Фото: auto.onliner.by

Должно получиться около 100 тысяч километров пробега. Займет мотопутешествие около 500 дней.

— Если честно, в таком путешествии сложновато с точным планированием, — мотоциклистка оценивает планы реалистично. — Посмотрим, как получится…

Отдельный разговор о прививках. Их огромное количество. Набор рассчитывает инфекционист в поликлинике: прививки от гепатита A и B, брюшного тифа, дифтерии, столбняка, клещевого энцефалита и другие.

— Без некоторых прививок в ряд стран (Анголу, Кот-д’Ивуар, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гану, Демократическую Республику Конго, Камерун, Конго, Либерию, Мали, Маврикий, о. Майот, Нигер) вообще не пустят. Документальное подтверждение того, что уколы сделаны, — такая желтая книжица. Мне ее уже выдали, — говорит Екатерина.

Визы… Кому как не белорусам рассказывать о мороках с получением разрешения на посещение страны.

— Самая сложная виза — австралийская. Требуется целый пакет документов, гораздо больший, чем на шенген, включая подробное обоснование цели поездки, письмо от транспортной компании, которая будет перевозить мотоцикл, — рассказывает о своем опыте Екатерина. — Затем я получала визу в США, сильно волновалась. Но все прошло хорошо, интервью проводила милая женщина. Она задала всего пару вопросов: зачем мне в Америку, кто спонсирует, как надолго и куда собираюсь потом. Остальное время говорила я — про кругосветку, прививки, подготовку, двух котов, мужа и бабулю, Гранд-Каньон и поместье Элвиса.

Фото: auto.onliner.by

Сейчас мотоциклистка занята сбором документов для получения шенгенской визы. А вот с остальными пока загвоздка: период въезда у них слишком мал, то есть разрешения придется получать в других странах.

Медицинскую страховку Екатерина планирует оформить в максимальной «комплектации», включая стоматологию и худший исход.

— Мотоцикл собираюсь страховать поэтапно, так как это слишком дорого, — говорит мотоциклистка. — Для въезда мне еще понадобится такой замысловатый документ, как Carnet de Passages en Douane. Это международная таможенная декларация, которая позволяет въезжать в различные страны мира без растаможки по режиму временного ввоза. Во многих странах при въезде могут попросить внести депозит/залог величиной в стоимость мотоцикла и вернуть его спустя несколько недель, что совсем неудобно. Да и процесс оформления бумаг может оказаться долгим и сложным. «Карнет» в этом смысле — выход.

Также Екатерина заказала «международные права». Все страны мира делятся на те, которые подписали Женевскую конвенцию о дорожном движении в 1949 году, и те, которые выбрали Венскую в 1968-м.

— Теоретически водительские права «женевцев» не действуют у «венцев», и наоборот. Но некоторые страны относятся к этому более лояльно, а некоторые — совсем жестко, — мотоциклистка много времени посвятила изучению юридических тонкостей. — Во многих странах можно пойти и официально получить «международные права», которые, по сути, являются переводом на восемь языков и действительны только вместе с вашими родными. Но Беларусь такую услугу не предоставляет. На мой запрос в ГАИ пришел ответ о том, что они готовят законодательную базу для выдачи таких прав, а пока «ищите информацию в СМИ».

Перед длительным путешествием девушка приобрела спутниковый трекер. Приборчик это довольно простой. Есть кнопка SOS — когда требуется срочная помощь. Кнопка Help — мол, у меня проблемы, но я в порядке. Кнопка OK — со мной все хорошо, но связи нет. И кнопка, на которую вы можете записать любое сообщение. Каждые 5/10/15 минут (как настроите) трекер отправляет сигнал на сайт, где видны все ваши передвижения. При нажатии на вышеупомянутые кнопки он сделает рассылку с сообщением и вашими координатами на 10 номеров или адресов электронной почты, которые внесены в аккаунт. Год обслуживания стоит €200.

Фото: auto.onliner.by

Подготовку мотоцикла взял на себя муж Екатерины: заменена цепь главной передачи; установлены автосмазчик цепи, усиленный задний амортизатор, датчики температуры охлаждающей жидкости и внешней температуры, дополнительное освещение; заменена тормозная магистраль; модернизировано крепление хвостовой рамы и так далее.

Мотоциклистка прошла курсы по экстремальной медицине, где училась накладывать жгуты, тампонировать кровотечения, переносить человека, не паниковать в нестандартных ситуациях, делать искусственное дыхание и многое другое:

«На мой взгляд, такие курсы нужны каждому, а не только путешественникам».

На Валдае девушка прошла тренинг по внедорожному вождению, училась ездить по песку и поднимать мотоцикл. Обновила знания по контраварийному вождению в мотошколе Keymotoschool (Минск).

Семейный вопрос. Достойный ответ мужа

Одним из первых вопросов, которые мы задали Екатерине, узнав о ее планах, был «А как же муж?». Предстоит расставание на длительный период, а это непростое испытание даже для состоявшихся пар.

— Муж волен выбирать сам, — считает девушка. — Мы равноправные партнеры, и я никогда не ставлю ему ультиматумы и не навязываю свои правила. В конце концов, что в наше время может помешать мужчине делать что-то втайне, даже если жена сидит дома?

Фото: auto.onliner.by

Ответ супруга был по-мужски достойным: «Я слишком уважаю себя и дорожу тобой».

— Поездка станет испытанием для нашей семьи, и только время покажет, как мы его выдержим, — подчеркивает девушка. — Если все пройдет хорошо, то мне будет что рассказать нашим детям.

Деньги. Пока хватает до Австралии

Самый сложный и болезненный вопрос, по словам Екатерины, — это финансы. На данный момент ей удалось лишь насобирать на дорогу до Австралии.

Из длинного списка компаний, которым мотоциклистка разослала предложения о партнерстве, откликнулись лишь десять. Ей предоставили необходимую экипировку и оборудование.

Она также создала сайт, на котором планирует размещать фото, отчеты, рассказывать о ходе путешествия. Так сказать, заметки на ходу.

— В дорогу я возьму ноутбук и буду брать небольшие проекты для работы удаленно (дизайн, статьи в СМИ, маркетинговые консультации), — делится планами мотоциклистка. — В разных странах также часто требуются временные работники для уборки урожая и выполнения работ по дому. Буду использовать любую возможность, чтобы путешествие продолжалось.