Восемь видов «супероружия» России и Китая, которых можно не бояться 1 22.07.2018, 10:44

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Пропаганда выдает желаемое за действительное.

Мировая гонка вооружений не думает останавливаться, изобретаются все новые виды военной техники, каждый из которых, по мнению создателей, может изменить поле боя. Всё это сверхточное и сверхмощное оружие не имеет аналогов мире, а еще и стоит неприлично много. Портал BusinessInsider опубликовал подборку новейшего оружия России и Китая, которого, вероятно, не стоит бояться.

«Буревестник»

Изображение: youtube.com

Российская ракета «Буревестник» с неограниченным радиусом теоретически может поразить любую цель на территории противника, потому что может обойти самые современные системы противоракетной и противовоздушной обороны.

Стоит ли бояться этого оружия? Очевидно, нет. Потому что самый продолжительный полет этой ракеты — 35 км, затем над «Буревестником» был потерян контроль и он разбился. Самый короткий полет — почти восемь километров в течение четырех секунд.

5-е поколение из Китая

Shenyang J-31

Изображение: youtube.com

Китайские истребители J-31 и J-20, по замыслу их создателей, должны составить достойную конкуренцию американским невидимкам пятого поколения F-35 и F-22. Но этого пока не произошло — китайцам так и не удалось создать мощный и надежный двигатель, который необходим их истребителям для ведения воздушного боя.

J-20

Фото: airwar.ru

Благодаря дальнобойным ракетам китайские невидимки могут атаковать с больших расстояний летающие танкеры, которые используются для дозаправки в воздухе американской авиации, но на этом всё.

В маневренном бою на малых и средних дистанциях J-31 и J-20 уступают F-22, на дальних дистанциях тоже — засечь китайские машины, в том числе благодаря устаревшим двигателям с большой тепловой заметностью, для истребителей не составит труда.

Т-14 «Армата»

Новейший российский танк, способный уничтожить M1 Abrams. Мощное 125-мм орудие, автоматическая подача боеприпасов, система динамической защиты «Афганит», способная сбивать вражеские снаряды и ракеты — все это очень страшно, если бы не одно но. Т-14 «Армата» — невероятно дорогой танк.

Фото: Ilya Varlamov

Его цена настолько высока, что Минобороны России до сих пор не приняло решение о массовых закупках Т-14 «Армата». Вместо этого было решено модернизировать имеющиеся боевые машины — Т-90, Т-80, Т-72.

«Бумеранг» и «Курганец-25»

Новейшие российские боевые машины «Бумеранг» и «Курганец-25» никак не могут добраться до серийного производства, которое первоначально было намечено на 2017−2018 годы. С тех пор оно неоднократно переносится, и продолжается это до сих пор. Причина довольно проста — у России, по имеющейся информации, не хватает денег на все новинки ВПК.

«Курганец-25»

Фото: army-news.ru

Напомним, что «Бумеранг» — это перспективная колесная платформа средней весовой категории, на базе которой создана боевая машина пехоты К-17. Защиту БМП обеспечивает многослойное бронирование с содержанием керамики.

«Курганец-25» имеет массу порядка 25 тонн и может разгоняться до 80 км/ч, в качестве вооружения установлен боевой модуль «Эпоха» (30-мм автоматическая пушка; 7,62-мм пулемет и ПТРК «Корнет»).

Китайский палубный истребитель J-15

J-15

Фото: topwar.ru

Истребитель J-15 — основа китайской военно-морской авиации, но его боевые характеристики невысоки. Сам истребитель — это копия советского Су-33, опытный экземпляр которого — Т10К-7 — был куплен Китаем у Украины и основательно изучен.

J-15, которые базируются на авианосце «Ляонин», уступают американскому F-18 по величине максимального взлетного веса. К тому же самолет страдает многочисленными отказами оборудования.

Су-57

Российский Су-57 равен F-22, лучше F-35 и может применять крылатые ракеты «Кинжал», способные нанести серьезный урон технике и инфраструктуре противника. Однако Россия пока не покупает эти самолеты в больших количествах и не выпускает серийно.

Но Су-57 не поэтому не представляет большой угрозы.

Фото: topwar.ru

А потому, что не все так хорошо с этим самолетом. Индия, которой Россия помогала разрабатывать собственный стелс пятого поколения FGFA, вышла из программы и заинтересовались американскими самолетами.

Основные претензии индийцев были в том, что россиянам не удалось выполнить требования по уровню незаметности FGFA и обеспечить самолет надежной силовой установкой.

Суперавианосец России

Фото: topwar.ru

Кремль планирует построить суперавианосец («Шторм»), который будет несколько превосходить американские авианосцы типа Nimitz и иметь схожие боевые возможности.

Но все равно этот корабль будет уступать новейшему американскому авианосцу CVN-78 Gerald R. Ford и вообще вряд ли будет построен. Дело в том, что с крахом СССР на стапелях был разобран советский тяжелый авианосец «Ульяновск».

Вместе с ним были утеряны технологии постройки таких кораблей, а специалисты, которые были с ними знакомы, были уволены и в большинстве своем потеряли необходимые навыки.