Юрист РЭП: Правда в конце концов торжествует 2 22.07.2018, 10:48

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Мингорсуд отменил решение по «делу кровельщиков».

Иск бригады кровельщиков к "Тресту Белтрансстрой" о взыскании задолженности по оплате труда отправлен на повторное рассмотрение в суд Московского района Минска. Такое решение 19 июля приняла коллегия судей Минского городского суда, сообщает praca-by.info.

19 июля коллегия Мингорсуда повторно рассмотрела кассационную жалобу бригады кровельщиков на решение суда Московского района Минска.

Бригада кровельщиков (22 человека) пытается взыскать со строительного "Треста Белтрансстрой» задолженность за выполненные работы по договорам подряда, выполненные в октябре 2017 года – январе 2018 года. Ответчик задолжал рабочим более 83 тысяч рублей, но признал долг только в 10 тысяч рублей. 2 мая судья Московского суда Минска Светлана Смолина вынесла решение по делу, которое не удовлетворило большинство истцов.

19 июля коллегия Мингорсуда настойчиво интересовалась у истцов, почему бригада кровельщиков выполняла работы без заключенного договора подряда. На что бригадир Сергей Вечерский ответил: "Я доверял государству". "Трест Белтрансстрой" является государственным предприятием, поэтому у рабочих не было оснований не доверять устным договоренностям с нанимателями.

Представитель "Треста Белтрансстрой" озвучил в суде, что 17 июля предприятие начало процедуру банкротства. В связи с этим трест ходатайствует, чтобы Мингорсуд отменил решение суда Московского района и оставил исковое заявление кровельщиков без рассмотрения.

Прокурор поддержал доводы кассационной жалобы (не назначена почерковедческая экспертиза, не изучены все обстоятельства дела) и просил суд направить дело на новое рассмотрение.

Коллегия Мингорсуда согласилась с представителем прокуратуры и направила дело на повторное рассмотрение в суд Московского района Минска.

-Я рад, что в Минском городском суде есть судьи, которые могут принять законное и обоснованное решение: правосудие в конце концов торжествует. Спасибо коллегии Минского городского суда за вынесенное решение, - отметил правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков, который представлял интересы в судебном заседании. - Надеюсь, что в суде Московского района при пересмотре дела судья прислушается к мнению рабочих.