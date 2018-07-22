Аргентина согласилась на строительство военных баз США 1 22.07.2018, 11:05

Американское командование планирует развернуть как минимум три свои базы.

Президент Аргентины Маурисио Макри дал разрешение на строительство в латиноамериканской республике нескольких американских военных баз. Об этом сообщает мексиканское издание Aristegui Noticias со ссылкой на свои осведомленные источники (перевод – rbc.ru).

По предварительному проекту, в стране разместят как минимум три военные базы, которые будет содержать и финансировать южное командование армии США SOUTHCOM. Объекты развернут в провинциях Неукен, Мисьонес и Огненная Земля.

Дополнительно стороны заключили специальное соглашение с Агентством по контролю за оборотом наркотиков США о создании целевой группы в провинции Мисьонес для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и терроризмом с использованием военных методов. База будет установлена на так называемой трехсторонней границе между Аргентиной, Парагваем и Бразилией.

Издание указывает, что в Неукене уже готов фундамент для будущей военной базы. В этой аргентинской провинции находится месторождение сланцевого газа и сланцевого масла Vaca Muerta.

Цель развертывания новых баз — «обеспечить планирование на случай непредвиденных обстоятельств, операции и сотрудничество в области безопасности для Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна».

Одним из главных сторонников идеи строительства базы США в Аргентине выступает министр безопасности республики Патрисия Буллрич. По данным источников издания, она согласовала приезд в страну группы американских инструкторов, которые занимаются подготовкой аргентинских полицейских перед ноябрьским саммитом G20 в Буэнос-Айресе, что нарушает действующие в Аргентине законы.

В Латинской Америке уже существуют военные объекты американской армии, например пункт обеспечения корпуса морской пехоты в Сан-Паулу.