Фотофакт: Белорус продает 30-летнее авто за $40 тысяч 5 22.07.2018, 11:17

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Источник: abw.by

Владелец машины готов еще добавить нулей в цену.

На рынке б/у авто в Беларуси нашлось объявление, из-за которого в редакции ABW.BY разгорелись ожесточенные споры: 42.000 долларов за Mercedes 1987 года выпуска - это перебор или в самый раз, учитывая редкость модели?

За такие деньги предлагается купить 126-й в кузове купе, с 5-литровым мотором и на "автомате".

Источник: abw.by

Все подробности, в том числе по ценообразованию, рассказал нынешний владелец машины Евгений:

"У меня машина лет семь. За это время с ней в принципе ничего не делал, все в порядке. Разве только "облил". 126-е относятся к разряду машин, у которых самое больное место - кузов. Все остальное "лечится". Кузов тоже "лечится", но очень дорого. Так что если у 126-го нет ржавчины по кузову, то можно считать, что это прекрасная машина.

Мне нравятся автомобили, которые прошли тюнинг. В этой машине навесной тюнинг AMG - фирменный обвес, который добавляет агрессивности. Этот автомобиль был создан в свое время в пику Porsche 911. Машина должна быть внешне чистой, тогда на нее будут обращать внимание, тогда она будет выглядеть как 40 лет назад.

Источник: abw.by

Пробег всего 70 тысяч? Он реальный. Машина зимой вообще не ездила. Раньше в теплое время года она выезжала часто, сейчас так обстоятельства сложились, что она не выезжает.

Особо и не хочу ее продавать. Просто выставил как рекламу. Меня больше интересуют люди. Из Москвы со многими познакомился, из Казахстана. Реальная цена - та, которая стоит. Сейчас такие машины оцениваются значительно дороже, в том числе в России и везде в мире. Если раньше открываешь mobile.de, а там 5-6 машин 126-х, купе и седанов, до 7-10 тысяч евро, то сейчас только полстраницы до 7 тысяч, остальное все дороже.

Источник: abw.by

Мне иногда звонят, спрашивают: "А вы с нулем не ошиблись?" Говорю, что не ошибся, могу еще один добавить. По сравнению с моей машиной S-класс современный просто отдыхает. Если сделать 126-й новым с теми же материалами, то Bentley даже рядом не станет.

Знакомый сделал такую же машину во Владивостоке, тоже в обвесе AMG. Собирается продавать тоже под тысяч 45-50. Это нормальная цена за машину.

Источник: abw.by

Все поняли, и это касается не только Mercedes, но и старых BMW, Lancia, Alfa Romeo, Jaguar, что раньше у каждой машины было свое лицо. Оно отражало характер владельца. Сейчас все машины на одно лицо, сделаны на одной платформе. Я не могу назвать это машинами, это просто под***ники. Есть дешевые, есть очень дорогие вроде Mercedes S-класса. Но они не отражают характер владельца, его наклонности.

4-5 лет назад за 50 тысяч можно было купить 6-литровый 32-клапанный Mercedes с пробегом 15 тысяч километров. Сейчас такая машина стоит 140 тысяч евро, а то и 200-250. Даже M3 E30 в хорошем состоянии сейчас вы купите в лучшем случае за 50 тысяч.

Помню, в объявлениях классный Jaguar 1990 года болтался, очень достойная машина. Ушла в Витебске за 20-25 тысяч. Все старые машины достойны вложений. Перед инженерами и теми, кто их производил, можно только снять шляпу и сказать: "Вы молодцы".

Источник: abw.by

Что касается обслуживания, то "расходники" в минских автомагазинах продаются за копейки. Заказываешь - и за три часа, максимум за 10, все будет на месте. Приезжаешь и забираешь. Хотите фирменное - будет фирменное. Хотите Febi - будет Febi.

Расход у машины нормальный, 16,5 литра в городском режиме, по трассе меньше - литров 10-12. Все зависит от манеры езды и скорости, с которой вы едете. Впрочем, как и на любой машине. Но особого желания устраивать гонки нет. 126-й дает абсолютно другое удовольствие от вождения, чем современные машины.

С документами все в порядке, ничего не вваривалось в кузов и не переваривалось. Я такой ерундой не занимаюсь".

Сколько стоит за рубежом?

Евгений утверждает, что ценник поставил вполне себе человеческий, а в России и мире такие машины стоят еще дороже. Устроим, как сейчас модно говорить, фактчек: проверим, сколько действительно стоит купе Mercedes W126 в Европе и у соседей.

Начнем с России. На auto.ru самый дорогой W126 предлагают чуть дороже 23.600 долларов. Правда, машина на год младше той, что в объявлении на ABW.BY, пробег у нее за 200 тыс. км.

Источник: abw.by

На avito.ru ситуация уже интереснее. Самый дорогой экземпляр предлагают за 2.300.000 российских рублей, то есть чуть дороже 36.000 долларов. Машина с пятилитровым двигателем, но пробег у нее тоже больше, чем у варианта из нашей базы. Вдобавок она старше, 1983 года выпуска.

Источник: abw.by

Mobile.de выдает самый дорогой вариант почти за 40.000 долларов. Но вы посмотрите на этот "сохран"! Машина прямо-таки музейная. С такой в комплекте должен идти сервисмен Дирк в фирменной спецовке Mercedes-Benz, чтобы все проблемы с обслуживанием прекрасного аппарата решал исключительно он на оригинальном сервисе.

Источник: abw.by

Что такого выдающегося в купе W126?

Для начала стоит вспомнить, что W126 - это топовый Mercedes в 1980-х. Машину любили шейхи, олигархи и прочие богатеи этой планеты. 126-й по тем временам как сейчас Maybach. Кстати говоря, наш тест-редактор Павел Козловский весной прокатился и поболтал с владельцем восстановленного W126 с мотором 5,6 литра. Почему так хорош 126-й, можно почитать здесь.

Источник: abw.by

В большей степени все это относится и к купе, которое имело отдельное обозначение SEC. За годы выпуска (1981-1991) было собрано больше 74 тысяч экземпляров.

Если у вас W126 SEC, значит, вы гордый обладатель машины с V8. На купе ставилось четыре мотора с таким расположением цилиндров: 3,8, 4,2, 5,0 и 5,6 л. Самой массовой стала "пятерка" - больше 30.000 машин было оборудовано двигателями такого объема.

Источник: abw.by

Купе - лакомая заготовка для тюнеров тех лет. Они "лепили" обвесы для 126-го один за другим. В списке "хирургов" отметились все значимые конторы: Lorinser, Zender, Gemballa, Koenig и другие. SGS, например, прикрутили "крылья чайки".

Источник: abw.by

W126 SEC гонялся в суточных заездах. В 1989-м AMG разработал версию 500 SEC, выступившую на "24 часах Спа": 460 сил, 5 литровый мотор, 5-ступенчатая "механика". Однако финишировать в бельгийской гонке оба экипажа не смогли: один подвела коробка, второй сошел из-за проблем с задней осью. Впрочем, в квалификации машины не блистали скоростью, заняв 10-е и 11-е места. Впереди оказались экипажи на Ford Sierra RS500, BMW M3 Evo и даже одна Toyota Supra. На этом гоночная глава в истории W126 SEC и завершилась.

Источник: abw.by