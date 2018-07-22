Фотофакт: Белорус продает 30-летнее авто за $40 тысяч

Фотофакт: Белорус продает 30-летнее авто за $40 тысяч5
- 22.07.2018, 11:17
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Владелец машины готов еще добавить нулей в цену.
На рынке б/у авто в Беларуси нашлось объявление, из-за которого в редакции ABW.BY разгорелись ожесточенные споры: 42.000 долларов за Mercedes 1987 года выпуска - это перебор или в самый раз, учитывая редкость модели?
За такие деньги предлагается купить 126-й в кузове купе, с 5-литровым мотором и на "автомате".
Все подробности, в том числе по ценообразованию, рассказал нынешний владелец машины Евгений:
"У меня машина лет семь. За это время с ней в принципе ничего не делал, все в порядке. Разве только "облил". 126-е относятся к разряду машин, у которых самое больное место - кузов. Все остальное "лечится". Кузов тоже "лечится", но очень дорого. Так что если у 126-го нет ржавчины по кузову, то можно считать, что это прекрасная машина.
Мне нравятся автомобили, которые прошли тюнинг. В этой машине навесной тюнинг AMG - фирменный обвес, который добавляет агрессивности. Этот автомобиль был создан в свое время в пику Porsche 911. Машина должна быть внешне чистой, тогда на нее будут обращать внимание, тогда она будет выглядеть как 40 лет назад.
Пробег всего 70 тысяч? Он реальный. Машина зимой вообще не ездила. Раньше в теплое время года она выезжала часто, сейчас так обстоятельства сложились, что она не выезжает.
Особо и не хочу ее продавать. Просто выставил как рекламу. Меня больше интересуют люди. Из Москвы со многими познакомился, из Казахстана. Реальная цена - та, которая стоит. Сейчас такие машины оцениваются значительно дороже, в том числе в России и везде в мире. Если раньше открываешь mobile.de, а там 5-6 машин 126-х, купе и седанов, до 7-10 тысяч евро, то сейчас только полстраницы до 7 тысяч, остальное все дороже.
Мне иногда звонят, спрашивают: "А вы с нулем не ошиблись?" Говорю, что не ошибся, могу еще один добавить. По сравнению с моей машиной S-класс современный просто отдыхает. Если сделать 126-й новым с теми же материалами, то Bentley даже рядом не станет.
Знакомый сделал такую же машину во Владивостоке, тоже в обвесе AMG. Собирается продавать тоже под тысяч 45-50. Это нормальная цена за машину.
Все поняли, и это касается не только Mercedes, но и старых BMW, Lancia, Alfa Romeo, Jaguar, что раньше у каждой машины было свое лицо. Оно отражало характер владельца. Сейчас все машины на одно лицо, сделаны на одной платформе. Я не могу назвать это машинами, это просто под***ники. Есть дешевые, есть очень дорогие вроде Mercedes S-класса. Но они не отражают характер владельца, его наклонности.
4-5 лет назад за 50 тысяч можно было купить 6-литровый 32-клапанный Mercedes с пробегом 15 тысяч километров. Сейчас такая машина стоит 140 тысяч евро, а то и 200-250. Даже M3 E30 в хорошем состоянии сейчас вы купите в лучшем случае за 50 тысяч.
Помню, в объявлениях классный Jaguar 1990 года болтался, очень достойная машина. Ушла в Витебске за 20-25 тысяч. Все старые машины достойны вложений. Перед инженерами и теми, кто их производил, можно только снять шляпу и сказать: "Вы молодцы".
Что касается обслуживания, то "расходники" в минских автомагазинах продаются за копейки. Заказываешь - и за три часа, максимум за 10, все будет на месте. Приезжаешь и забираешь. Хотите фирменное - будет фирменное. Хотите Febi - будет Febi.
Расход у машины нормальный, 16,5 литра в городском режиме, по трассе меньше - литров 10-12. Все зависит от манеры езды и скорости, с которой вы едете. Впрочем, как и на любой машине. Но особого желания устраивать гонки нет. 126-й дает абсолютно другое удовольствие от вождения, чем современные машины.
С документами все в порядке, ничего не вваривалось в кузов и не переваривалось. Я такой ерундой не занимаюсь".
Сколько стоит за рубежом?
Евгений утверждает, что ценник поставил вполне себе человеческий, а в России и мире такие машины стоят еще дороже. Устроим, как сейчас модно говорить, фактчек: проверим, сколько действительно стоит купе Mercedes W126 в Европе и у соседей.
Начнем с России. На auto.ru самый дорогой W126 предлагают чуть дороже 23.600 долларов. Правда, машина на год младше той, что в объявлении на ABW.BY, пробег у нее за 200 тыс. км.
На avito.ru ситуация уже интереснее. Самый дорогой экземпляр предлагают за 2.300.000 российских рублей, то есть чуть дороже 36.000 долларов. Машина с пятилитровым двигателем, но пробег у нее тоже больше, чем у варианта из нашей базы. Вдобавок она старше, 1983 года выпуска.
Mobile.de выдает самый дорогой вариант почти за 40.000 долларов. Но вы посмотрите на этот "сохран"! Машина прямо-таки музейная. С такой в комплекте должен идти сервисмен Дирк в фирменной спецовке Mercedes-Benz, чтобы все проблемы с обслуживанием прекрасного аппарата решал исключительно он на оригинальном сервисе.
Что такого выдающегося в купе W126?
Для начала стоит вспомнить, что W126 - это топовый Mercedes в 1980-х. Машину любили шейхи, олигархи и прочие богатеи этой планеты. 126-й по тем временам как сейчас Maybach. Кстати говоря, наш тест-редактор Павел Козловский весной прокатился и поболтал с владельцем восстановленного W126 с мотором 5,6 литра. Почему так хорош 126-й, можно почитать здесь.
В большей степени все это относится и к купе, которое имело отдельное обозначение SEC. За годы выпуска (1981-1991) было собрано больше 74 тысяч экземпляров.
Если у вас W126 SEC, значит, вы гордый обладатель машины с V8. На купе ставилось четыре мотора с таким расположением цилиндров: 3,8, 4,2, 5,0 и 5,6 л. Самой массовой стала "пятерка" - больше 30.000 машин было оборудовано двигателями такого объема.
Купе - лакомая заготовка для тюнеров тех лет. Они "лепили" обвесы для 126-го один за другим. В списке "хирургов" отметились все значимые конторы: Lorinser, Zender, Gemballa, Koenig и другие. SGS, например, прикрутили "крылья чайки".
W126 SEC гонялся в суточных заездах. В 1989-м AMG разработал версию 500 SEC, выступившую на "24 часах Спа": 460 сил, 5 литровый мотор, 5-ступенчатая "механика". Однако финишировать в бельгийской гонке оба экипажа не смогли: один подвела коробка, второй сошел из-за проблем с задней осью. Впрочем, в квалификации машины не блистали скоростью, заняв 10-е и 11-е места. Впереди оказались экипажи на Ford Sierra RS500, BMW M3 Evo и даже одна Toyota Supra. На этом гоночная глава в истории W126 SEC и завершилась.