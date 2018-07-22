Названы самые забавные розыгрыши, которые запомнятся надолго
- 22.07.2018, 11:29
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В каждом из нас живет любитель розыгрышей, который при удобном случае не упустит возможности подшутить над кем-то.
AdMe.ru нашел 19 шутников, которым явно весело от своих выходок. Да и другим тоже (но нам кажется, что не всем).
19. Эффектный способ разыграть людей, работающих в расположенных рядом небоскребах или пролетающих на вертолетах
18. В туалете установили картонную фигуру мистера Бина, чтобы пугать посетителей
17. «Пришел на работу в свой день рождения»
16. В США старшеклассники перед выпускным устроили грандиозный пранк: утром директор школы пришел на работу и обнаружил машину, торчащую из проломленной стены его кабинета
На самом деле на фото выше декорации. Подростки использовали большую черную ткань, которую приклеили к стене обычным скотчем. К фальшивой дыре они приставили часть машины, а вокруг разбросали кирпичи, как если бы те разлетелись от удара.
15. Так может хватить сердечный приступ
14. «Я заменил мыло моего друга куском сыра»
13. И ведь этот дозатор мыла функционирует! Правда, не так, как мы привыкли
12. Парень приготовил для своей подруги сюрприз
11. «Когда был у друга в гостях, пошел в ванную. Чуть не получил там сердечный приступ»
10. Когда у тебя очень веселые друзья
9. Кто-то приклеил на пустой план эвакуации стикер с надписью «бегите»
8. Когда всего одной буквой можешь привлечь внимание всех зрителей
7. «Дедуля» троллит прохожих и дарит всем радость
6. Какой-то приколист наклеил наклейку «толкай» на дверь, которая открывается наружу
5. «Мой начальник на выходных сходил на „Дедпул-2“. Сегодня я пришел на работу и увидел это»
4. Сидишь такая с подругой, ешь пиццу, и тут...
A causal sidewalk stroll 🤷🏻♂️ Sometimes you just gotta let it out 😂 Sidewalk Surprise! @thejeremywong . . . #dance #fitness #nyc #dancer #dancers #yoga #sytycd #gymnastics #maledancer #yoga #asian #thisiskitandace #colehaan #johnvarvatos #AlexWong #AlexWongChallenge . . . Pants: @kitandace Shoes: @colehaan Shirt: @johnvarvatos
3. Вот как легко победить в конкурсе на скоростное поедание арбузов
2. Мальчик в аэропорту встречает свою маму, которая неделю была в командировке
«Добро пожаловать домой из тюрьмы, мамочка».
Кстати, это забавное приветствие написал супруг женщины. На удивление она даже не обиделась, а поделилась шуткой с друзьями. «Брендон идиот. С этой табличкой меня встретил Даймен, когда я вышла из самолета. Ха-ха», — написала она в Facebook.
1. Она может быть жесткой снаружи, но внутри тает от фокуса иллюзиониста