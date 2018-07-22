Почему Беларусь не повторит польское экономическое чудо 6 22.07.2018, 11:39

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Три «лежачих камня» белорусской экономики.

В июле известный экономист Сергей Чалый похвалил малый и средний бизнес Беларуси, который, по его мнению, быстро выходит из кризиса.

Экономист намекнул, что белорусские предприниматели вполне могли бы повторить успех своих польских коллег, которые в начале 90-х вытащили Польшу из экономической пропасти, и превратить в современную преуспевающую страну, пишет «Солидарность».

Правда, мешают этому кое-какие «но».

Есть три причины, которые сводят на нет все потуги белорусских бизнесменов.

Первая – неэффективная госсобственность. В Польше эту проблему решили одной из первых: более 8,4 тысяч польских государственных предприятий были включены в процесс трансформации формы собственности – и уже к июню 1998 года около 80% из них стали частными предприятиями. Более эффективными и работающими на рыночных условиях

В Беларуси же до сих пор работает более 3,5 тысяч предприятий, которые так или иначе относятся к государственной собственности. Значительная часть из них постоянно требует подпитки: в виде дотаций, льготных кредитов, списания старых долгов. Каждый год белорусский бюджет тратит миллиарды на поддержку неэффективных предприятий – в результате эта нагрузка ложится на плечи малого и среднего бизнеса, мешая ему развиваться.

Вторая – низкие тарифы. Польские власти сразу после начала «шоковых» реформ увеличили тарифы в четыре раза. Полякам было предложено платить за коммунальные услуги по рыночной стоимости – все это позволило установить конкурентные расценки для бизнеса, который начал создавать новые рабочие места.

Беларусь остается одной из немногих стран в Европе, где действует «социальная» модель, при которой промышленность берет всю нагрузку на себя, обеспечивая населению более низкие тарифы. В результате предприятия становятся неконкурентоспособными на мировом рынке, а белорусы получают невысокие зарплаты, которых едва хватает на оплату жировок.

И, наконец, третья причина, которая мешает белорусскому бизнесу вытащить страну из экономического болота – менталитет власти.

В Польше, как и в любой другой стране со свободной рыночной экономикой действует простое негласное правило: все, что не запрещено – разрешено. В нашей стране давно существует противоположное правило, при котором делая что-то новое, не предусмотренное рамками закона, бизнес постоянно рискует нарваться на ответ со стороны контролирующих органов.

Поляки быстро поняли, что свобода – это главный ключ к экономическому росту. А вот когда белорусы, наконец, откажутся от пресловутой стабильности ради развития страны – это, как говорится, вопрос на миллион.