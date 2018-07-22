«Василий не платил налоги. Было очень хорошо!» 16 22.07.2018, 11:53

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ИМНС в Гомельской области придумывает «креативные» способы изъятия денег у населения.

Инспекция МНС Республики Беларусь по Гомельскому району на сайте издания «Маяк» презентовала креативный стих собственного сочинения под названием «Грустная история о последствиях неуплаты налогов Василием».

Почему он грустит, и что вообще происходит, Progomel.by решил выяснить непосредственно у замначальника инспекции Светланы Лукаш.

– Мы отправляли наше творчество в несколько редакций, но не думали, что опубликуют, – говорит Светлана Лукаш. – Через юмор и креатив мы хотим повысить налоговую культуру граждан. Чтобы они понимали, что этот вопрос касается каждой семьи. Поэтому и был выбран доступный формат.

– А кто автор произведений?

– Историю про Василия написала наш главный государственный инспектор Высоцкая Анна Николаевна. А «Оду кассовому чеку» прислали из Речицы.

– На какой эффект рассчитываете?

– Конечно, хотелось бы, чтобы увеличилось количество налоговых поступлений. К тому же, кто-то может задуматься и о будущем, если решит организовать собственное дело. Будет здорово, если у людей просто сформируется правильная картина о роли налогов в их собственной жизни.

Грустная история о последствиях неуплаты налогов Василием

Василий не платил налоги.

Было очень хорошо!

Но однажды сын родился.

Он подрос и в сад пошел.

Сад печальный и унылый –

Мебель старая стоит,

Ветер в коридорах стылых

И игрушек дефицит.

Сын в саду неделю плакал,

Слег с банальным ОРВИ.

Вася капелек накапал,

На прием к врачу пошли.

В поликлинике всё грустно.

Ни врачей, ни медсестры.

«Что ж работников не густо?» —

Вася очередь спросил.

Зашумели, застонали

Мамы, папы, малышня:

«Им зарплаты платят мало!

Не работают и дня….

Говорят, что нет в бюджете

Денег больше на врачей.

И за это те в ответе,

Кто не сделал платежей.»

Вот тогда-то Вася понял,

Что трагический финал

От налогов неуплаты

Для его семьи настал.

Чтобы не было как с Васей,

Спеши налоги уплатить!

Будет твой ребенок счастлив

В школу, сад, к врачу ходить.

Ода кассовому чеку

Маленький клочок бумажный,

На вид невзрачный, но очень важный.

На белом фоне синие цифры

Отпечатаны мелким шрифтом.

Цифры мелкие – важность бо шая.

Эта бумажка – не очень простая.

Она имеет большое значение.

Эти слова без преувеличения.

В ней очень многое сосредоточено.

Благодаря ей, экономика прочная.

Она отражает сумму доходов,

Не позволяет уйти от налогов.

Налоги поступят в бюджет страны.

Деньги республике очень нужны:

На выплату пенсий, пособий, зарплаты.

В богатой стране и люди богаты.

К достойной жизни стремись, человек.

Поможет тебе в этом кассовый чек.

Он отражает всей важности суть.

Совершаешь покупку, не позабудь

Кассовый чек, не бойся, потребуй,

Машину купил ты, иль булку хлеба,

Утюг, пылесос, самовар иль часы

Ты чек не забудь и всегда попроси.

Он, когда надо, на помощь придет,

Если товар тебе не подойдет.

А главное, будет уверенность в том,

Что тебя обмануть не посмеет никто.

Деньги твои государству послужат,

Пойдут на его неотложные нужды.

Будем строить цивилизованные отношения.

Кассовый чек – проблем всех решение!