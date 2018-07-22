Главный российский «гиперсекрет» Алексей Мельников

22.07.2018, 12:26

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Алексей Мельников

Чека пришла к ракетчикам.

Дрожь пошла по стартовым площадкам.

Ищут по кабинетам измену, ловят сачком предательство разведкам мира последних новостей про «гиперзвуковые» мультфильмы, показанные нашим президентом.

Но я думаю, что суть дела в том, что никаких «гиперзвуковых ракет» у России не было, нет и не будет. Потому и показывали стране анимацию.

Есть у нас во всем – он пенсий до чемпионатов и ракет, только гиперзвуковая пропагандная «лапша», которой начальство желает вдохновить граждан, показать, что есть чем пугать западные страны.

Тот же ракетчик, который откроет этот секрет Западу и своей стране, будет осужден по статье «государственная измена».

И поделом – опозорил Родину, раскрыл пустое место.

Алексей Мельников livejournal.com