Главный российский «гиперсекрет»
- Алексей Мельников
- 22.07.2018, 12:26
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Чека пришла к ракетчикам.
Дрожь пошла по стартовым площадкам.
Ищут по кабинетам измену, ловят сачком предательство разведкам мира последних новостей про «гиперзвуковые» мультфильмы, показанные нашим президентом.
Но я думаю, что суть дела в том, что никаких «гиперзвуковых ракет» у России не было, нет и не будет. Потому и показывали стране анимацию.
Есть у нас во всем – он пенсий до чемпионатов и ракет, только гиперзвуковая пропагандная «лапша», которой начальство желает вдохновить граждан, показать, что есть чем пугать западные страны.
Тот же ракетчик, который откроет этот секрет Западу и своей стране, будет осужден по статье «государственная измена».
И поделом – опозорил Родину, раскрыл пустое место.
Алексей Мельников livejournal.com