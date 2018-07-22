Путин будет «продан» – при первом удобном случае 1 Александр Хоц

22.07.2018, 12:48

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В России возникли идеальные условия для шпионажа.

Поэтому "слив" секретных данных о гордости путинской "оборонки" - гиперзвуковой ракете "Кинжал" - не выглядит сенсацией.

В условиях, когда треть молодых россиян мечтает "свалить" из страны на Запад, когда семьи путинской бюрократии с домочадцами - давно осели в Европе, а руководить секретным "Роскосмосом" поставлен журналист-международник, - о какой эффективности и секретности российской "оборонки" можно говорить?

Вот и из ЦНИИмаша ("Роскосмоса") данные о "Кинжале" уплыли - в обмен... Хотел сказать: на деньги или перспективы западного обустройства одного их "информаторов"... Но не только.

Дело не только в деньгах, а в глобальной неэффективности и коррумпированности "путиномики". В загнивающей системе, не способной предложить людям достойный уровень жизни и возможность для реализации, - вы не можете рассчитывать на верность вашему начальству или вашим "идеалам".

Если секретность в СССР опиралась на идеологию и изоляцию, то Россия Путина не способна похвалиться привлекательным набором качеств, необходимых для реального (а не бумажного) патриотизма.

Чем гордиться-то? Идеологией? Уровнем жизни? Защищенностью людей? Повсеместной продажностью и воровством, - возведенным в национальную доблесть?

"Элита", построившая свой семейный и западный рай на воровстве ресурсов и средств из бюджета, - не может ожидать особой честности от бюрократии и населения.

Руководимый журналистом-международником "Роскосмос" готов вбухать в ракету среднего класса "Союз-5" - вдвое больше денег, чем Маск потратил на сверхтяжелую ракету "Falcon Heavy". Страшно подумать, сколько средств улетело на супер-секретный "Кинжал" из закрытой статьи бюджета.

Так почему бы не заработать на нем еще немного - в виде шпионского "слива"? ("У водицы - да не напиться"?)

Шпионские дела - удивительно точный индикатор общего состояния дел. Ставка авторитарной власти на "оборонку" и секретные "железки" в войне с Западом - при смуте в головах и душах людей (давно не испытывающих уважения к своей стране), - довольно глупая затея. "Ракетный щит" не спас СССР от развала. И никакие "Кинжалы" с "Сарматами" путинизму не помогут.

Он будет "продан" с потрохами - при первом удобном случае. Был бы только покупатель и подходящий момент. Ни один российский человек не вышел на защиту "советской родины", несмотря на старые присяги, ядерную бомбу, кгб, партийность и погоны.

Совок был "продан" населением; и этот опыт "продажи" любимой родины - еще не полностью забытая история в российских головах.

Александр Хоц, «Фейсбук»