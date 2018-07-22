Добыча нефти в США побила новый рекорд 1 22.07.2018, 13:14

США стали абсолютным лидером по добыче нефти

США поставили очередной рекорд по добычи нефти в своей истории, и вышли на отметку 11 миллионов баррелей в сутки. Таким образом, Штаты стали лидерами по добыче черного золота, обойдя Саудовскую Аравию и Российскую Федерацию.

Разумеется, что саудиты, что РФ, на сегодняшний день придерживаются квот ОПЕК, однако, СА не составит труда очень быстро наверстать упущенное, и увеличить свою добычу на 1 млн баррелей в сутки. У России в этом плане все намного сложнее, пишет sprotyv.info.

Тем не менее, речь идет не столько о лидерстве той или иной страны, сколько о перспективах. Ведь у США перспективы роста добычи нефти являются трендом. При этом эксплуатируемые сейчас 863 буровые - это отнюдь не максимум добывающей промышленности Штатов, пиковое значение которой было 1609 задействованных вышек на 10 октября 2014 года.

Собственно, в условиях, когда нефть вновь пошатнулась, и с 11 июля просела более чем на 10% в цене, упав с отметки в $79 за баррель (сорт BRENT) до $71, с отскоком до $73, данные о росте добычи США лишь обнадеживают. Черному золоту все меньше дается шансов на безудержный рост, а экспансия Вашингтона на сырьевой плацдарм углеводородов способствует вытеснению некоторых игроков.