Moжнo ли пить пивo пocлe зaнятий cпopтoм 1 22.07.2018, 13:33

Медики исследовали влияние популярного напитка на организм.

Для многих людей нет ничего прекраснее, чем выпить после тяжелой тренировки бокальчик-другой пива.

Спортивной эксперт из австралийского университета Southern Cross Кристофер Стивенс утверждает, что пиво после спорта опасно для здоровья, пишет orthodox.od.ua.

Пиво замедляет регенерацию

По словам Кристофера Стивенса, пиво после физической нагрузки подавляет функцию выработки гормонов – например, тестостерона – и тем самым замедляет регенерационные процессы.

Кроме того, во время физической нагрузки образуются микротравмы мышечных волокон. А пиво расширяет кровеносные сосуды, что только усугубляет состояние и к тому же способствует отекам.

Пиво способствует набору лишнего веса

Во время интенсивных тренировок организм теряет жидкость, которую затем нужно пополнить. Если делать это посредством пива, то в итоге может возникнуть обезвоживание.

Для тех, кто хочет похудеть с помощью спорта, пиво крайне не рекомендуется. Оно содержит много калорий и замедляет скорость регенерации различных компонентов крови.

Пиво снижает производительность

Иногда после интенсивной тренировки восстановление организма занимает несколько дней. Если в этот период употреблять пиво, то процесс затянется, и на очередных занятиях спортом человек будет чувствовать усталость, а сама тренировка будет казаться сложнее, чем раньше.

Пиво нарушает сон

Употребление пива вечером может отрицательно повлиять на процесс засыпания и собственно сон. Из-за плохого сна, в свою очередь, нарушается регенерация клеток. Кроме того, наутро вы будете чувствовать себя не отдохнувшим.

Альтернативные напитки

Кристофер Стивенс советует после занятий спортом употреблять изотонические напитки или даже шоколадное молоко. Они способствуют быстрому восстановлению мышц и регидратации организма.

Еще одним неплохим решением может стать углеводно-электролитная вода. Обычная чистая питьевая вода после активных упражнений практически не будет задерживаться в организме, считает эксперт.