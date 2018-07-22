«Зачем снижать цену, если и так берут?»
- 22.07.2018, 13:26
Почему на районных рынках все дороже, чем на Комаровке.
Многие минчане, наверное, заметили, что на маленьких продовольственных рынках в столичных районах цены на многие товары — овощи, фрукты, ягоды, отличаются в большую сторону от тех, что предлагают на главном рынке города. «К примеру, килограмм малины на Комаровке стоит 4 рубля, а здесь дешевле 7 в этом году не было», сравнивает пожилая покупательница с «Раковского кирмаша».
FINANCE.TUT.BY сравнил цены на некоторых районных рынках и спросил у продавцов, почему у них цены выше, чем на Комаровке.
«Мы — возле дома, вышел и купил. Многие готовы платить за удобство»
Первый рынок, на который мы отправились в субботу утром, «Тутэйшы». Он располагается на Партизанском проспекте, в народе его называют «Колхозный». Людей на рынке уйма, не протолкнуться. Прицениваемся.
Что сразу бросилось в глаза — высокая цена на малину и лисички. Ягоды стоят по 9 рублей за кило, а грибы аж по 17. На Комаровке малину продавали по 4−4,5 рубля, а лисички по 9−10. Несмотря на дороговизну, товар все равно покупают.
— Почему такие цены? На Комаровке в два раза дешевле продают! — с недоумением спрашиваю у одного из продавцов.
— Не сравнивайте мелкие рынки с Комаровкой. Во-первых, у нас обороты не те, при таких же затратах на товар народу здесь гораздо меньше, чем там. Во-вторых, мы — возле дома, вышел и купил. Многие готовы платить за удобство и близость, за то, что ехать никуда не надо, — поясняет женщина. — Да и не цены формируют спрос, а спрос цены. Если бы люди не брали, продавцы спустили бы цену. Зачем снижать цену, если и так берут?
На соседнем прилавке стоят пакеты с картошкой разных размеров. Отборная и крупная стоит 1,2 рубля, мелкая — всего 60 копеек. Здесь все еще продают клубнику, правда, по 12 рублей за кило. Из ягод в продаже также имеется черника по 7,5 рубля, голубика садовая по 12, черная смородина по 2,5 рубля, сливы по такой же цене и ежевика по 15 рублей. Кстати, голубика садовая на Комаровке стоит в среднем 9 рублей, а здесь на целых 3 рубля дороже.
К прилавку с дорогой малиной подошла пожилая женщина.
— Почему вы не ездите на Комаровку, здесь ведь дороже? — интересуюсь у пожилой покупательницы.
— До Комаровки далеко, на автобусе и метро добираться. Сложи стоимость двух жетонов и талонов, то на то и выйдет, — ответила женщина. — А потом еще и покупки на себе привези домой. А здесь все рядом, продавцы знакомые, плохого не подсунут. Это уже когда дети приезжают, везут меня на машине за покупками. А так я далеко от дома не отхожу, здоровье не то.
Кроме того, что цены здесь выше, еще и ассортимент товаров скуднее. Многое, что продают в центре, здесь не найдешь — кукурузу, тыкву, инжир и т.д.
«Там можно найти что-то дешевле, а здесь все везде одинаковое»
Следующий рынок, на который мы отправились, «Раковский кирмаш». Здесь не так многолюдно, как на предыдущем, но покупатели все же есть. Да и продавцов здесь совсем немного.
Цены, как и на Колхозном рынке, отличаются от тех, что на Комаровке, в большую сторону. Арбузы и дыни, к примеру, здесь стоят на 50 копеек дороже, картошка на 30 копеек, а капуста и морковка на целый рубль.
— Почем голубика? — спрашиваю у одного из продавцов.
— 13 рублей за кило. Сладкая! Возьмите, не пожалеете, — начала рекламировать свой товар девушка.
На Комаровке эти ягоды на 4 рубля дешевле. То есть на 5 кило можно сэкономить 20 рублей.
— Мне не слишком удобно ездить на Комаровку, но часто приходится, потому что на нашем рынке и там цены очень сильно отличаются. К примеру, малина там стоит 4 рубля килограмм, а здесь дешевле 7 в этом году не было. Чернику на Комаровке и по 5 продавали, а на Раковском — 6,5 рубля минимальная цена. Да и все остальные товары на 50 копеек — 1 рубль дороже, — рассказывает одна из покупательниц с «Раковского кирмаша». — Здесь продавцов меньше, соответственно и конкуренция. Поэтому и цены разные, там можно найти что-то дешевле. А здесь все везде одинаковое.
Дешевле чем везде здесь оказались только перцы. Кило можно купить за 1,49 рубля.
— Они хорошие! — заверила меня продавец. — Просто форма не совсем стандартная, поэтому дешевле. Конечно, на маленьком рынке цены будут выше, чем на большом. Если вы посмотрите, почем сейчас продают овощи с машин во дворах, увидите, что там все еще дороже. Чем ближе к дому, тем дороже. Да, покупателей у нас не так много, а заработать всем хочется.
«Цены у нас нормальные, но людей нет»
Затем мы поехали на Московский рынок. Людей в два часа дня здесь нет, продавцы скучают.
— К вам вообще приходит кто-то? — интересуюсь у одного из продавцов.
— Людей мало, сами видите — толп нет, — ответил мужчина. — А цены у нас нормальные. Посмотрите по каким ценам то же продают на стихийных рынках. Так эти люди ни за место не платят, ни за проверки продукции.
Вообще цены здесь не самые высокие среди рынков, на которых мы побывали. Даже лисички стоят 15 рублей за кило, а не как на Колхозном — 17.
— Вы правы, цены здесь немаленькие. Но всегда можно поторговаться, продавцы уступают. Люди хорошие здесь торгуют, честные, — похвалила продавцов пенсионерка, которая пришла за помидорами.
Ассортимент на этом рынке самый скудный — кроме того, что растет на белорусских огородах, ничего нет.
«Дороже потому, что обороты у нас не те»
Последний рынок, на который мы съездили, — это «Серебрянка». Людей во второй половине дня здесь довольно много. В будние дни по вечерам даже многолюдно.
Прилавки пестрят разноцветными ягодами. Малину продают по 7 рублей, чернику — по 7,5. Сливы стоят 3,8 рубля, вишни — по 3, смородина по 2,5. Если спросить у бабушек, которые продают ягоды ведерками, можно купить и дешевле.
— Почему у вас все дороже, чем на Комаровке? — спрашиваю у знакомого продавца.
— Дороже потому, что обороты у нас не те. Как ни крути, а на районные рынки меньше людей приходит, чем на Комаровский. А затраты у нас те же. Поэтому цены у нас чуть выше, чем у продавцов центрального рынка, — объясняет она. — Кстати, закупочная цена тоже может быть у всех разная, это тоже влияет на розничную.
Насчет «чуть выше» я бы поспорила. Вернемся к той же малине. Килограмм ягод на Комаровке можно купить за 4 рубля. Здесь минимальная цена 7 рублей. Зато, если хочешь, тебе могут отсыпать ягод в стаканчик на рубль или полтора. Инжирные персики на Серебрянке продают по 6 рублей, а на Комаровке по 3−4. Обычные персики здесь стоят от 4,5 рубля, тоже почти в два раза дороже.
— Да они тут с ума посходили с ценами, — возмущается пожилой мужчина. — Где это видано, чтобы в Беларуси килограмм картошки рубль стоил?! Это же по-старому 10 тысяч!
Действительно дороговато. Но можно найти и по 80 копеек, и даже по 60.
Подведем итог. Цены на главном минском рынке действительно ниже, чем на районных. Что-то значительно дешевле, что-то на пару десятков копеек. Однако если бы у продавцов не было покупателей, никто бы ничего не продал и не стал бы работать в убыток. Следовательно, на районных рынках спрос есть.