«Зачем снижать цену, если и так берут?» 22.07.2018, 13:26

Фото: kp.by

Почему на районных рынках все дороже, чем на Комаровке.

Многие минчане, наверное, заметили, что на маленьких продовольственных рынках в столичных районах цены на многие товары — овощи, фрукты, ягоды, отличаются в большую сторону от тех, что предлагают на главном рынке города. «К примеру, килограмм малины на Комаровке стоит 4 рубля, а здесь дешевле 7 в этом году не было», сравнивает пожилая покупательница с «Раковского кирмаша».

FINANCE.TUT.BY сравнил цены на некоторых районных рынках и спросил у продавцов, почему у них цены выше, чем на Комаровке.

Фото: tut.by

«Мы — возле дома, вышел и купил. Многие готовы платить за удобство»

Первый рынок, на который мы отправились в субботу утром, «Тутэйшы». Он располагается на Партизанском проспекте, в народе его называют «Колхозный». Людей на рынке уйма, не протолкнуться. Прицениваемся.

Фото: tut.by

Что сразу бросилось в глаза — высокая цена на малину и лисички. Ягоды стоят по 9 рублей за кило, а грибы аж по 17. На Комаровке малину продавали по 4−4,5 рубля, а лисички по 9−10. Несмотря на дороговизну, товар все равно покупают.

— Почему такие цены? На Комаровке в два раза дешевле продают! — с недоумением спрашиваю у одного из продавцов.

Фото: tut.by

— Не сравнивайте мелкие рынки с Комаровкой. Во-первых, у нас обороты не те, при таких же затратах на товар народу здесь гораздо меньше, чем там. Во-вторых, мы — возле дома, вышел и купил. Многие готовы платить за удобство и близость, за то, что ехать никуда не надо, — поясняет женщина. — Да и не цены формируют спрос, а спрос цены. Если бы люди не брали, продавцы спустили бы цену. Зачем снижать цену, если и так берут?

Фото: tut.by

На соседнем прилавке стоят пакеты с картошкой разных размеров. Отборная и крупная стоит 1,2 рубля, мелкая — всего 60 копеек. Здесь все еще продают клубнику, правда, по 12 рублей за кило. Из ягод в продаже также имеется черника по 7,5 рубля, голубика садовая по 12, черная смородина по 2,5 рубля, сливы по такой же цене и ежевика по 15 рублей. Кстати, голубика садовая на Комаровке стоит в среднем 9 рублей, а здесь на целых 3 рубля дороже.

К прилавку с дорогой малиной подошла пожилая женщина.

— Почему вы не ездите на Комаровку, здесь ведь дороже? — интересуюсь у пожилой покупательницы.

— До Комаровки далеко, на автобусе и метро добираться. Сложи стоимость двух жетонов и талонов, то на то и выйдет, — ответила женщина. — А потом еще и покупки на себе привези домой. А здесь все рядом, продавцы знакомые, плохого не подсунут. Это уже когда дети приезжают, везут меня на машине за покупками. А так я далеко от дома не отхожу, здоровье не то.

Кроме того, что цены здесь выше, еще и ассортимент товаров скуднее. Многое, что продают в центре, здесь не найдешь — кукурузу, тыкву, инжир и т.д.

Фото: tut.by

«Там можно найти что-то дешевле, а здесь все везде одинаковое»

Следующий рынок, на который мы отправились, «Раковский кирмаш». Здесь не так многолюдно, как на предыдущем, но покупатели все же есть. Да и продавцов здесь совсем немного.

Цены, как и на Колхозном рынке, отличаются от тех, что на Комаровке, в большую сторону. Арбузы и дыни, к примеру, здесь стоят на 50 копеек дороже, картошка на 30 копеек, а капуста и морковка на целый рубль.

— Почем голубика? — спрашиваю у одного из продавцов.

— 13 рублей за кило. Сладкая! Возьмите, не пожалеете, — начала рекламировать свой товар девушка.

На Комаровке эти ягоды на 4 рубля дешевле. То есть на 5 кило можно сэкономить 20 рублей.

— Мне не слишком удобно ездить на Комаровку, но часто приходится, потому что на нашем рынке и там цены очень сильно отличаются. К примеру, малина там стоит 4 рубля килограмм, а здесь дешевле 7 в этом году не было. Чернику на Комаровке и по 5 продавали, а на Раковском — 6,5 рубля минимальная цена. Да и все остальные товары на 50 копеек — 1 рубль дороже, — рассказывает одна из покупательниц с «Раковского кирмаша». — Здесь продавцов меньше, соответственно и конкуренция. Поэтому и цены разные, там можно найти что-то дешевле. А здесь все везде одинаковое.

Фото: tut.by

Дешевле чем везде здесь оказались только перцы. Кило можно купить за 1,49 рубля.

— Они хорошие! — заверила меня продавец. — Просто форма не совсем стандартная, поэтому дешевле. Конечно, на маленьком рынке цены будут выше, чем на большом. Если вы посмотрите, почем сейчас продают овощи с машин во дворах, увидите, что там все еще дороже. Чем ближе к дому, тем дороже. Да, покупателей у нас не так много, а заработать всем хочется.

«Цены у нас нормальные, но людей нет»

Затем мы поехали на Московский рынок. Людей в два часа дня здесь нет, продавцы скучают.

— К вам вообще приходит кто-то? — интересуюсь у одного из продавцов.

— Людей мало, сами видите — толп нет, — ответил мужчина. — А цены у нас нормальные. Посмотрите по каким ценам то же продают на стихийных рынках. Так эти люди ни за место не платят, ни за проверки продукции.

Фото: tut.by

Вообще цены здесь не самые высокие среди рынков, на которых мы побывали. Даже лисички стоят 15 рублей за кило, а не как на Колхозном — 17.

— Вы правы, цены здесь немаленькие. Но всегда можно поторговаться, продавцы уступают. Люди хорошие здесь торгуют, честные, — похвалила продавцов пенсионерка, которая пришла за помидорами.

Фото: tut.by

Ассортимент на этом рынке самый скудный — кроме того, что растет на белорусских огородах, ничего нет.

«Дороже потому, что обороты у нас не те»

Последний рынок, на который мы съездили, — это «Серебрянка». Людей во второй половине дня здесь довольно много. В будние дни по вечерам даже многолюдно.

Прилавки пестрят разноцветными ягодами. Малину продают по 7 рублей, чернику — по 7,5. Сливы стоят 3,8 рубля, вишни — по 3, смородина по 2,5. Если спросить у бабушек, которые продают ягоды ведерками, можно купить и дешевле.

Фото: tut.by

— Почему у вас все дороже, чем на Комаровке? — спрашиваю у знакомого продавца.

— Дороже потому, что обороты у нас не те. Как ни крути, а на районные рынки меньше людей приходит, чем на Комаровский. А затраты у нас те же. Поэтому цены у нас чуть выше, чем у продавцов центрального рынка, — объясняет она. — Кстати, закупочная цена тоже может быть у всех разная, это тоже влияет на розничную.

Насчет «чуть выше» я бы поспорила. Вернемся к той же малине. Килограмм ягод на Комаровке можно купить за 4 рубля. Здесь минимальная цена 7 рублей. Зато, если хочешь, тебе могут отсыпать ягод в стаканчик на рубль или полтора. Инжирные персики на Серебрянке продают по 6 рублей, а на Комаровке по 3−4. Обычные персики здесь стоят от 4,5 рубля, тоже почти в два раза дороже.

Фото: tut.by

— Да они тут с ума посходили с ценами, — возмущается пожилой мужчина. — Где это видано, чтобы в Беларуси килограмм картошки рубль стоил?! Это же по-старому 10 тысяч!

Действительно дороговато. Но можно найти и по 80 копеек, и даже по 60.

Фото: tut.by

Подведем итог. Цены на главном минском рынке действительно ниже, чем на районных. Что-то значительно дешевле, что-то на пару десятков копеек. Однако если бы у продавцов не было покупателей, никто бы ничего не продал и не стал бы работать в убыток. Следовательно, на районных рынках спрос есть.