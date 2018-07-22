На Кубе сменилось правительство 1 22.07.2018, 13:10

Утвержден новый состав кабинета министров страны.

Кубинские законодатели утвердили новый состав кабинета министров страны, предложенный ранее новым руководителем страны Мигелем Диас-Канелем, сообщает в воскресенье агентство АР.

Посты сохранило большинство министров, входивших в правительство страны, действовавшее в период правления прежнего руководителя Кубы Рауля Кастро.

Основное изменение в новом составе - это отсутствие министра по делам экономических реформ Марино Мурильо, который на протяжении последних 10 лет вводил на Кубе элементы мелкого частного предпринимательства.

Таким образом, отмечает агентство, новый кубинский лидер отказался от радикальных изменений в высшем руководстве страны и предпочел преемственность.

М.Диас-Канель пришел к власти в апреле, однако утверждение нового кабинета министров было отложено до июля.