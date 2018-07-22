Блогер-патриот начал суд над чиновниками 22.07.2018, 14:16

Андрей Паук

Андрей Паук добивается от бюрократов гласности.

Суд Октябрьского района (бывшая Рудобелка) приступит к рассмотрению жалобы блогера Андрея Паука. Предварительное слушание дела назначено на 10.00 утра 25 июля 2018 года, сообщает «Гомельская весна».

Известный блогер требует от местного райисполкома и районного «совета депутатов» свободного присутствия на аппаратных совещаниях в первом случае и на сессиях районного «совета депутатов» во втором.

Соблюдая досудебный порядок урегулирования спора, Андрей Паук пытался достучаться до местных чиновников и даже писал жалобу в область. Однако все тщетно.

Райисполком ответил, что председатель проводит еженедельные аппаратные совещания с руководителями структурных подразделений райисполкома и иных организаций и приглашает представителей только по тематике рассматриваемых на совещании вопросов. Председатель райсовета был более скуп. По его сообщению, он приглашает депутатов, а информацию о своей деятельности размещает в районной газете.

Главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи, куда жаловался блогер, заявило, что желание присутствовать на совещаниях и заседаниях не является для этого веской причиной.

В жалобе суду он апеллирует законами о местном управлении и самоуправлении, о государственной службе и даже законом об информации, которые основными принципами деятельности местного самоуправления определяют свободу поиска, получения, передачи, обработки, хранения и распространения информации.

Его интересы в суде будет представлять региональный юрист Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Леонид Судаленко.