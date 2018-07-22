Видеохит: В Минске над рекой летал человек 22.07.2018, 14:36

ФОто: belta.by

Необычные кадры были сделаны над в районе здания «Не-Кемпински».

В пятницу днем наш фотокорреспондент CityDog.by запечатлел удивительное: над Свислочью в районе здания «Не-Кемпински» над водой парил человек – без крыльев, но с флайбордом.

В МЧС CityDog.by рассказали, что это репетиция одного из эпизодов праздника в честь 165-летия пожарной службы Беларуси 21 июля в парке Горького. В МЧС флайборд не используют в обычной работе, но решили включить его в водное шоу для усиления зрелищности.