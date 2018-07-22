Белорус купил акции завода, но дивиденды ему не полагаются 6 22.07.2018, 14:51

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Вложение было сделано еще в 90-х

Василий еще в 1990-е приобрел акции Глубокского молочноконсервного комбината. Дивиденды были небольшие, около пяти рублей в год, но сейчас мужчина не получает и этих денег — комбинат стал унитарным предприятием, и все миноритарии в одночасье оказались акционерами другого завода. То предприятие работает в убыток и не в силах выплачивать вознаграждение, пишет tut.by.

Юристы компании REVERA Никита Толканица и Екатерина Педо помогли разобраться, как акционеру в ОАО с долей государства защитить свои права.

В 1990-е годы большое количество государственных предприятий в Беларуси прошли приватизацию и стали акционерными обществами. Их совладельцами часто становились работники — покупая акции на льготных условиях или в обмен на чеки «Имущество». У многих такие активы остались до сих пор, но что с ними делать, как получать дивиденды и можно ли участвовать в принятии корпоративных решений, мало кто знает.

В целом, акционер-миноритарий не может глобально повлиять на деятельность предприятия, особенно если в ОАО крупный пакет акций принадлежит государству. Вместе с тем законодательство Беларуси дает ряд инструментов, которыми миноритарий может воспользоваться для того, чтобы отстоять свои интересы. Для этого важно знать свои права и объединиться с остальными миноритариями для совместного отстаивания интересов.

Но необходимо понимать, что все права возможно реализовать только в том случае, если свои решения ОАО принимает в ходе общих собраний. Если же неприятные последствия возникают вследствие других обстоятельств (например принятие государственными органами каких-то постановлений «сверху»), то у владельца небольшого количества акций практически пропадают возможности для защиты.

Акционер должен знать свои права

У каждого владельца акций есть базовые права в отношении ОАО:

— получать часть прибыли ОАО в виде дивидендов;

— голосовать на общих собраниях акционеров (за исключением привилегированных акций, которые дают приоритет в получении дивидендов, но ограничивают возможность голосовать).

Для этого можно иметь на руках хотя бы одну акцию — не обязательно быть владельцем крупного пакета: мажоритарием с возможностью определять деятельность предприятия.

Право на дивиденды

ОАО может выплачивать дивиденды акционерам только если у него есть прибыль. Решение о распределении и выплате дивидендов принимается не руководством предприятия, а собранием акционеров.

Акционеру-миноритарию, который владеет небольшим количеством акций, для получения процента от прибыли необходимо:

— удостовериться, что ОАО не работает в убыток: отслеживать эту информацию можно на едином портале финансового рынка, на сайте компании или в СМИ;

— регулярно посещать общие собрания акционеров: на них можно узнать, будут ли выплачены дивиденды за прошлый год и если нет, то почему (убыточность предприятия, решение акционера-мажоритария, другие причины).

Право на голосование

За исключением владельцев привилегированных акций (у них есть приоритет в получении дивидендов, но нет возможности голосовать в большинстве случаев), все остальные совладельцы имеют право принимать участие в общих собраниях акционеров и голосовать на них.

Перед проведением каждого собрания ОАО обязано:

— сформировать реестр акционеров и опубликовать информацию об этом (а значит информацию о готовящемся собрании можно отследить на едином портале финансового рынка, на сайте компании или в СМИ);

— заранее известить лиц из реестра о дате и месте проведения собрания: через свой сайт, СМИ и т.д.

На практике миноритарий зачастую не может как-то повлиять на принимаемые решения, так как его доля — это мизерный процент по сравнению с активом основного владельца, которым выступает государство.

Дополнительные права для защиты

Помимо двух базовых прав — на дивиденды и на голосование — у миноритария также есть возможность потребовать от ОАО выкуп его акций.

Такой выкуп происходит, если мажоритарий принимает решение, которое может повлиять на деятельность ОАО, а миноритарий голосует против:

— о реорганизации (например, преобразовании в ООО или присоединении к другому ОАО);

— об изменении устава ОАО в части ущемления прав акционеров;

— о совершении сделки с более 20% имущества ОАО (например, о продаже имущества другому государственному предприятию).

В последнем случае стоимость выкупа акций у миноритариев утверждается на общем собрании. Очевидно, что в таком случае акционер-мажоритарий может проголосовать за занижение цены. Чтобы этого избежать, необходимо требовать независимой оценки выкупаемых акций.

Для предъявления таких требований миноритариям, которые в сумме владеют долей минимум в 2%, нужно скооперироваться. Оплачивать услуги независимого оценщика придется самому ОАО. Чтобы скооперироваться, миноритарии могут заключить акционерное соглашение и уже вместе отстаивать свои права.