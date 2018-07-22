«Никогда не останавливаться, всегда продолжать» 22.07.2018, 14:59

Марта Иванова

Фото: gs.by

С таким жизненным девизом юная слонимчанка Марта Иванова добивается высоких результатов в спорте.

Марта рассказала корреспонденту «Газеты Слонимской» о своем нелегком пути в художественную гимнастику.

— Марта, какими видами спорта ты увлекалась?

— Я раньше занималась легкой атлетикой и немного греблей. Но мой основной вид спорта — это художественная гимнастика, которой я занимаюсь уже пять лет.

— Почему именно художественная гимнастика? Чем тебя заинтересовал этот вид спорта?

— Когда мои младшие сестры начали заниматься спортом, я тоже захотела записаться на гимнастику. Но меня не брали из-за моего возраста, так как для гимнастики я уже была взрослая. Ведь художественная гимнастика — это спорт, которым нужно заниматься с ранних лет. Но своим упорством и рвением я добилась того, чтобы меня взяли.

— Как прошла твоя первая тренировка?

— Когда я пришла на первую пробную тренировку, то тренер сразу увидела мою гибкость и сказала, что я очень способная девочка, но толстая. Поэтому пришлось худеть ради хороших результатов.

— Тебе удалось сбросить нужное количество килограммов, чтобы заниматься гимнастикой?

— Да. После нескольких соревнований в Гродно я решила, что пора что-то менять ради высоких результатов. Я начала правильно питаться и еще больше заниматься спортом. В результате мне удалось скинуть 12 килограммов. Когда я во второй раз поехала на соревнования в Гродно, то все удивились, какая я стала худая, растянутая и очень гибкая. Так я на соревнованиях по художественной гимнастике завоевала первую медаль. Тогда я заняла третье место.

— Как дальше продвигалась твоя спортивная карьера?

— Затем меня отправили на сборы в Минск. Там я понравилась тренерам за свою трудоспособность. И меня хотели взять в сборную, но, как оказалось, им нужны были дети 2002 года рождения, а я — 2001 года. Поэтому меня не взяли.

— Ты сильно была расстроена из-за того, что не взяли в сборную?

— Да, конечно. Но я понимала, что нужно было двигаться дальше. И добиваться отличных результатов.

— Сколько у тебя наград, дипломов за твои достижения в спорте?

— Я завоевала десять медалей в соревнованиях по гимнастике и одну медаль — в соревнованиях по легкой атлетике. Сколько точно дипломов, я не могу сказать, так как их больше пятидесяти.

— Какое твое жизненное кредо?

— Никогда не останавливаться, всегда продолжать, несмотря на обстоятельства. Ведь ошибается тот, кто ничего не делает.