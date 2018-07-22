Минобороны рассказало об особенностях службы в ИТ-роте 9 22.07.2018, 15:20

1,361

Создание нового подразделения обойдется белорусскому бюджету в $600 тысяч.

В Военной академии провели встречу для представителей резидентов ПВТ, посвященную созданию ИТ-роты. dev.by приводит новые факты, которые стали известны о подразделении для айтишников.

Цель создания подразделения — разработка ПО, специальных и прикладных программ совместно с подразделениями Военной академии и (или) другими научными, учебными учреждениями.

Новобранцы ИТ-роты получат военную специальность «оператор ЭВМ». 2 взвода по 20 человек призовут в 2018 году. Весной 2019 года еще один взвод — 20 человек. Работа специалистов организована «в отдельной аудитории с оборудованием персональных рабочих мест, имеющих выход в глобальную информационную сеть Интернет и объединенных в локальную информационную сеть» — в своеобразном армейском оупен-спейсе.

От новобранцев требуется знание «хотя бы одного объектно-ориентированного языка программирования (С++, Java и другие)», «знание и умение работать с системами управления базами данных», «коммуникабельность и умение работать в команде» и др.

«Интеллектуальный потенциал Республики Беларусь огромен. Данный потенциал во многом создается также молодыми людьми, работающими в сфере информационных технологий и имеющими высшее образование по ИТ-специальности. Вполне естественно, что эта категория граждан может быть задействована в интересах обеспечения военной безопасности государства», — сообщили организаторы встречи.

Техническое оснащение роты обойдется в 280 тысяч белорусских рублей, еще более 900 тысяч потратят на ремонт рабочих мест и казарм.