В Telegram произошел глобальный сбой 22.07.2018, 15:27

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Пользователи не могут подключиться.

Пользователи Telegram сегодня, 22 июля, пожаловались на сбой в работе мессенджера. Об этом сообщается на сайте Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов, пишет segodnya.ua.

У половины пожаловавшихся мессенджер не вышло подключиться к серверу, 27% испытывали проблемы с авторизацией, а 23% – с отправкой сообщения.

На сбои жаловались пользователи из Европы, США, Беларуси, Украины, Российской Федерации и Ближнего Востока. Судя по количеству жалоб, наибольшие проблемы наблюдаются в Италии, Сирии, а также в столицах России и Украины - Москве и Киеве.

Напомним, ранее в Telegram также произошел глобальный сбой. Украина тогда тоже оказалась среди стран, пользователи которых пострадали от неполадок. Пользователи испытывали проблемы с подключением к мессенджеру (57%) и отправкой сообщений (42%).