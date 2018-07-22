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Европарламент заморозил дотации партии Марин Ле Пен

  • 22.07.2018, 16:15
Марин Ле Пен

Французский политик Марин Ле Пен находится под следствием.

Европарламент заморозил дотации партии французского политика Марин Ле Пен "Национальный фронт". Это связано с подозрениями о незаконном их использовании, сообщает gordonua.com со ссылкой на Journal du dimanche.

По данным издания, ограничения введены на время судебного следствия.

Отметим, что недавно Европейский суд юстиции обязал Марин Ле Пен вернуть Европарламенту €300 тыс., которые она потратила с фондов на зарплату своей помощницы.

По результатам опросов, проведенных исследовательским центром Kantar Sofres-OnePoint в марте 2017 года, 58% французов назвали "Национальный фронт" угрозой для демократии.


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