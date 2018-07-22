Спутник и нарком 6 Валерий Ширяев, «Новая газета»

22.07.2018, 16:30

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Как Россия будет строить свой спутниковый интернет.

В среду, 18 июля, президент РФ Владимир Путин по просьбе нового гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина одобрил создание федеральной целевой программы по созданию группировки из 640 спутников «Сфера», призванной обеспечить спутниковый интернет — только на территории России. Про вещание на остальные страны — ни слова. И все это теперь, в отличие от предыдущего проекта «Эфир» уже строго за счет бюджета, то есть граждан. О частных инвестициях — ни слова. Даже предварительная стоимость проекта неизвестна, стоимость «Эфира» в 288 спутников определяли в $4,7 млрд.

Тут мне придется сообщить неприятный для многих патриотов России факт: наша Родина занимает немногим более трех процентов поверхности Земли.

Можно сколько угодно тыкать собеседнику в нос статусом самого большого государства мира. Но если это государство вознамерится создать группировку связи исключительно для себя, оно окружит планету сетью спутникового интернета весь земной шар (пока еще спутники слушаются законов физики и не умеют летать над отдельно взятыми странами), а пользоваться будет только тремя процентами возможностей этой спутниковой группировки. Если кто-то построит дорожную сеть в тысячу километров, но добровольно будет использовать лишь 30 из них, его сочтут сумасшедшим.

Рядом с Владимиром Путиным на совещании сидел его помощник Андрей Белоусов, считающий, что в космосе надо зарабатывать деньги. Да и сам президент сообщил, что «группировка должна быть эффективно использована». Над тремя процентами поверхности, как я догадываюсь.

До сих пор нет ответа на главный вопрос — откуда возьмутся спутники, да еще в таких количествах? Производят их сегодня буквально несколько стран, если ЕС считать за отдельную страну.

Дмитрий Рогозин, на мой вкус, так и не научился избегать громких заявлений, оканчивающихся позором через короткое время.

Дмитрий Рогозин

Фото: РИА Новости

Комментируя запуск ФЦП «Сфера», он обещал за 4 года построить заводы, производящие космическую электронику с типономиналом 22 нанометра. Тут мне придется сообщить неприятный многим либерально мыслящим гражданам России факт: Координационный комитет по экспортному контролю США никогда не снижал планку запрета продаж нам такого оборудования, даже в самые демократические времена, в середине 90-х. Этот факт всем полезно учитывать в своей картине мира.

Надо знать, что в РФ на импортном оборудовании освоено массовое производство микросхем 90 нм и очень ограниченное — 65 нм (в мире такая электроника запущена в продажу 15 лет назад).

Лучшие отечественные процессоры марок «Байкал» и «Эльбрус» производятся на Тайване.

Производство микросхем 22 нм у нас будет освоено не ранее, чем через 10 лет, если Запад вдруг снимет ограничения.

Буквально накануне, 4 июля, к нам прилетела китайская делегация специально, чтобы познакомиться с новым руководством «Роскосмоса». В ходе переговоров России было предложено совместно создать огромную спутниковую группировку, конкурента OneWeb. По сообщению инсайдеров, Дмитрий Рогозин на предложение Китая активно не отреагировал. А ведь Пекин не присоединился к санкциям, считается нашим союзником и имеет реальную базу производства микроэлектроники для такого масштабного проекта. Теперь понятно почему — документ о создании российской группировки вне международной кооперации уже лежал на подписи в Кремле.

Кратко выводы из сказанного можно сформулировать так: все сами, все только для себя и в первую очередь для ВПК, все за счет бюджета и только силами государственных предприятий. Никакого частного космоса, никакого частно-государственного партнерства.

Я не знаю, какие заводы по выпуску микросхем 22 нм в такой конфигурации будущего мерещатся Рогозину, но, похоже, фиаско мы увидим при его жизни.

По мере понимания дороговизны и коммерческой ущербности «Сферы» (в случае реализации заявленной концепции) руководством «Роскосмоса» риторика будет меняться. Мы еще услышим, что с самого начала хотели по-другому и то, что вышло в итоге, — это и есть запланированный результат.

Валерий Ширяев, «Новая газета»