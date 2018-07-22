В 2018 году более 170 тысяч белорусов приняли участие в лотерее green card 6 22.07.2018, 16:40

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В 2016 году количество желающих эмигрировать в Соединенные Штаты было на 73% меньшим, чем в 2018-м.

171134 белоруса приняли участие в лотерее на получение вида на жительство в США. В прошлом году в лотерее поучаствовали 135223 гражданина Беларуси, сообщает «Белсат» со ссылкой на travel.state.gov.

В 2016 году количество желающих эмигрировать в Соединенные Штаты было на 73% меньшим, чем в 2018-м – 98 797 человек.

Грин-карта – документ, подтверждающий наличие вида на жительство неграждан США. Выиграть грин-карту можно в ежегодной лотерее, которую проводит американское правительство.