На фестивале «Наш Грюнвальд» прошел рыцарский турнир 22.07.2018, 17:33

Фото: belta.by

Полноконтактный конный турнир на цельнодеревянных копьях со всем церемониалом по правилам XV века прошел в Дудутках.

Он стал одним из эксклюзивов программы Х Международного фестиваля средневековой культуры и музыки "Наш Грюнвальд" в Дудутках, передает БелТА.

X Международный фестиваль средневековой культуры и музыки "Наш Грюнвальд" проходил 21-22 июля в музейном комплексе в Дудутках. Главным событием стала реконструкция Грюнвальдской битвы. На протяжении двух дней на территории комплекса прошли рыцарские турниры в пешем строю в формате "щит-меч", турнир алебардистов и копейщиков, турнир лучников, массовые сражения (бугурты) и "Битва Дворов".