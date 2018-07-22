Фоторепортаж: Как белорусы веселились на «Басовiшчы-2018»
- 22.07.2018, 18:33
В урочище Борик в Городке прошел 29-й польско-белорусский фестиваль.
Под Белосоком прошел фестиваль молодой музыки Беларуси «Басовiшча-2018».
В конкурсной программе соревновались электронная группа «SnopSnoŭ», постпанковый проект «Nürnberg», гитарный дуэт «MorkvoЦвет», а также дуэт «Eryk i Ja».
В полночь посетители фестиваля узнали, кто победил в конкурсе молодых исполнителей. Нынешним победителем стала группа «SnopSnoŭ».
Полученную награду музыканты обещают использовать на новый альбом, который уже разрабатывается.
Представляем фоторепортаж корреспондента Charter97.org Ивана Межуя.