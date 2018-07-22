Фоторепортаж: Как белорусы веселились на «Басовiшчы-2018» 22.07.2018, 18:33

Фото: charter97.org/Иван Межуй

В урочище Борик в Городке прошел 29-й польско-белорусский фестиваль.

Под Белосоком прошел фестиваль молодой музыки Беларуси «Басовiшча-2018».

В конкурсной программе соревновались электронная группа «SnopSnoŭ», постпанковый проект «Nürnberg», гитарный дуэт «MorkvoЦвет», а также дуэт «Eryk i Ja».

В полночь посетители фестиваля узнали, кто победил в конкурсе молодых исполнителей. Нынешним победителем стала группа «SnopSnoŭ».

Полученную награду музыканты обещают использовать на новый альбом, который уже разрабатывается.

Представляем фоторепортаж корреспондента Charter97.org Ивана Межуя.