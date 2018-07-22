Софистика Владимира Познера 5 Алексей Мельников, «Эхо Москвы»

22.07.2018, 18:32

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Владимир Познер

Фото: АиФ

Познер – активный пропагандист путинской «пенсионной реформы», т.е. ограбления людей путем повышения пенсионного возраста.

Он делает это с целью показать власти, что он для неё «свой», но при этом и людям демонстрировать, что он «с ними», только они не разбираются, а он им расскажет, как нужно правильно жить.

При этом Владимир Познер занимается софистикой и отлично это знает – вместо того, чтобы говорить о главном – изъятии у людей денег, он обсуждает другую тему – 55 лет ещё не старость.

Конечно. Когда вам, как Владимиру Познеру, 84 года, то 55 лет может показаться цветущей юностью!

Остаться «дамой приятной во всех отношениях» — властям, и гражданам, Владимиру Познеру со своей поддержкой пенсионного ограбления, не удастся.

Владимир Познер и другие пропагандисты этой «реформы» в условиях, когда в бюджете достаточно денег, чтобы ничего такого не делать, «ломится в открытую дверь».

Вы не желаете получать пенсию в 55 и 60 лет? Оставить эти деньги в бюджете – на проекты друзей Путина – космические мосты в Крым, на Сахалин, в Японию и т.п.?

Отлично. Это ваше право.

Не выходите на пенсию, работайте дальше, а пенсию можете оформить начиная с 60 и 65 лет. Это ваше личное решение. Кто вам мешает так поступить?

Но вы отчего-то хотите залезть в карман своим соседям и поддержать власти в том, чтобы они забрали деньги у тех граждан, кто этого не желает. Не навязывайте другим то, что по каким-то причинам нужно лично вам.

Между прочим, Владимир Познер волен считать молодостью и 84 года. Почему нет? Разве нет людей, которые и в этом возрасте чувствуют себя отлично и продолжают работать. Пример – сам Владимир Познер.

Кроме того, как человек богатый, Владимир Познер может отказаться от российской пенсии (если он её получает) – это его право.

Не нужно только Владимиру Познеру считать людей, которым он проповедует «молодость в 55 лет» когда власти обчищают им карманы, за дураков, занимаясь подменой понятий.

Это неприлично, это неуважение к людям. И очень это похоже на приёмы изворотливую коммунистическую пропаганду, которой Владимир Познер сам занимался десятилетиями в годы СССР, работая на коммунистическую бюрократию.

Оставьте эти старые привычки.

Алексей Мельников, «Эхо Москвы»