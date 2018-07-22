В Германии хотят облегчить поиск работы гражданам стран, не входящих в ЕС 22.07.2018, 18:42

К концу 2018 года коалиция в Бундестаге намерена принять закон, который будет регулировать иммиграцию в ФРГ.

Правительство Германии планирует облегчить поиск работы для граждан стран, не входящих в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает DW.

Сообщается, что министр труда ФРГ Хубертус Хайль предложил выдавать иностранцам без высшего образования визы на шесть месяцев для поиска работы в сферах, где Германии не хватает рабочей силы, например, уход за пожилыми людьми. Иностранцы, которые могли бы таким образом искать работу в Германии, не будут иметь право на получение социальных выплат.

По данным издания, к концу 2018 года коалиция в Бундестаге имеет целью принять новый закон, который будет регулировать иммиграцию в Германию специалистов, которых в стране не хватает. Новый закон должен создать возможности для людей без высшего образования. Таким образом правительство стремится также сократить поток нелегальных мигрантов. Канцлер Ангела Меркель на днях назвала такой закон "центральным проектом" правительства.