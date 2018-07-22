30 часов на убийство Скрипалей 22.07.2018, 19:01

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СМИ раскрыли полную картину операции в Солсбери.

Daily Mail изложила самую полную на данный момент картину того, как Россия провела одну из самых дерзких враждебных операций современности против Соединенного Королевства — страны НАТО. То, что впоследствии в Лондоне назвали химической атакой против Великобритании, длилось в общей сложности 30 часов. Ее осуществили сотрудники российской военной разведки, которые специализируются на убийствах предателей за рубежом, говорится в материале.

Группа, состоявшая как минимум из четырех бывших либо действующих сотрудников спецслужб, направилась в Солсбери для того, чтобы убить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Двое российских разведчиков должны были применить нервно-паралитический яд "Новичок" и еще двое следовали за ними в качестве резервной силы. Ни один из этих киллеров не был известен MI-6 ни в качестве агентов спецслужб, ни в роли участников криминальной хроники, передает newsader.com.

В полиции считают, что они могли проследовать за Юлией из Москвы в Лондон 3 марта, то есть накануне преступления.

Убийцы пронесли яд во флаконе с духами и после использования избавились от него, выбросив в парке под названием "Сады королевы Елизаветы", где 4 месяца спустя его случайно обнаружили Дон Стёрджесс и Чарли Роули.

После завершения операции киллеры покинули страну, вылетев 5 марта из аэропорта Хитроу в Москву рейсом "Аэрофлота". Это произошло чуть более чем через сутки после прилета. В этот же день британские военные на Кипре перехватили зашифрованное сообщение в Москву — о том, что "посылка доставлена", и что команда "успешно отошла от цели".

Самолет, доставивший убийц на родину, 30 марта был задержан в Лондоне для досмотра. Британские власти сослались на рутинную проверку, однако в действительности они тщательно изучали лайнер на наличие следов, которые могли оставить преступники. Обыск настолько обеспокоил российскую сторону, что лондонское посольство России направило в Хитроу дипломатов.

Следователи воспользовались технологией распознавания лиц и данными с камер наблюдения. Внимательно изучив 4 тысячи часов видеозаписей, сделанных в Солсбери и британских аэропортах, они, наконец, идентифицировали шпионов: по данным правоохранителей, те покинули страну под псевдонимами. Теперь эти люди разыскиваются по уголовному делу, связанному с покушением на жизни Скрипалей и убийством Дон Стёрджесс, которая, как известно, скончалась через несколько дней после того, как воспользовалась злополучным флаконом.

Сейчас парк, где была обнаружена бутыль, осматривают военные специалисты в костюмах химзащиты, а также полицейские в обычной форме: в разных частях указанного района — разный риск контакта с "Новичком", потому различаются и меры защиты для разных специалистов, объясняет издание. Органы правопорядка изучают в том числе общественные туалеты на предмет наличия там яда.

Как сообщалось ранее, в числе убийц была женщина: именно она должна была сыграть ключевую роль в этой операции, учитывая, что орудием преступления была парфюмерия.

Газета приводит высказывание человека из среды российских спецслужб, который сказал, что выйти из состава ГРУ крайне сложно, а ренегатство "зверски" карается.

Ранее британские СМИ называли имя главного предполагаемого отравителя экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Им оказался 54-летний экс-сотрудник ФСБ, использовавший кодовое имя "Гордон" (Gordon) и псевдоним Михаилс Савицкис, а также еще два фальшивых имени. Именно он, как считают в полиции, возглавлял группу, причастную к химатаке в Солсбери. Его псевдоним полицейские выяснили в ходе пятичасового допроса перебежавшего сотрудника ФСБ Бориса Карпичкова, который сам ранее подвергся атаке неизвестным химикатом.

Отмечалось, что "Новичок" был нанесен на дверную ручку дома, где жил Скрипаль. Российские спецслужбы наблюдали за передвижениями Скрипаля в течение двух недель и решили совершить нападение в воскресенье, чтобы избежать возможности того, что к дверной ручке притронется почтальон или кто-либо еще. По данным следствия, Сергей и Юлия ушли из дома в 9.15 утра и ненадолго вернулись домой около 11.30, что позволило сделать следующий вывод: дверную ручку обрабатывали "Новичком" днем — уже после того, как Скрипали покинули жилище утром. Сергей Скрипаль был отравлен в момент открывания двери, в то время как его дочь, по всей видимости, прикоснулась к ручке уже после него: поскольку большая часть отравляющего вещества уже оказалась на руках ее отца, степень поражения Юлии, которая в итоге поправилась быстрее своего родителя, оказалась меньше.

По мнению британских разведчиков, российские спецслужбы следили за Скрипалями по меньшей мере с 2013 года, когда аккаунты электронной почты, принадлежащие Юлии, были взломаны киберспециалистами ГРУ.

Скрипалям удалось выжить благодаря вовремя оказанной медицинской помощи, Роули был накануне выписан из больницы в Солсбери, а 44-летняя многодетная мать Стёрджес погибла через несколько дней после контакта с нервно-паралитическим ядом "Новичок". Британская сторона обвинила Москву в убийстве гражданина Соединенного Королевства. Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о том, что Москва совершила нападение на ее страну. В знак солидарности с Лондоном почти 30 стран выслали более 150 российских дипломатов. Кремль, однако, продолжает настаивать на своей невиновности.