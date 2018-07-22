Водитель маршрутки «Минск — Гродно» перевозил пассажиров подшофе 22.07.2018, 19:14

Водитель был задержан вблизи Скиделя.

Сотрудники ГАИ задержали нетрезвого водителя маршрутного такси, сообщает УГАИ УВД Гродненского облисполкома. Инцидент произошел 20 июля на 245-м километре автодороги Минск — Гродно вблизи Скиделя, передает tut.by.

В поле зрения инспекторов попал автомобиль Peugeot с желтыми регистрационными знаками. Оказалось, 46-летний минчанин за рулем был пьян. В его организме было обнаружено свыше 0,5 промилле алкоголя.

Со слов нарушителя, спиртное он употреблял за день до инцидента. Утром же, отправляясь в рейс, никаких признаков опьянения у себя не почувствовал.

ГАИ подчеркнуло, что водитель подверг опасности не только себя, но и пассажиров, которых вез по маршруту Минск — Гродно. Практически все посадочные места микроавтобуса были заняты.