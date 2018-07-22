И нет России в этом потоке новостей Роман Попков, Facebook

22.07.2018, 19:27

Путинская эпоха останется в истории эпохой напыщенного варварства и параноидальной истерии.

"Команда Скотта Шеппарда из института Карнеги в Вашингтоне с 2012 года работает с Камерой темной энергии (DEC), расположенной в обсерватории в Чили. DEC обычно используется для поиска объектов на окраине Солнечной системы, но в 2017-м ее направили на участок неба, где также можно наблюдать Юпитер. Исследователи решили воспользоваться этой возможностью, чтобы поискать новые спутники газового гиганта — те, что не попадали в поле зрения астрономов раньше" - сообщает издание "Медуза". В результате открыто 12 новых спутников Юпитера.

А знаете, именно такие новости важны для понимания настоящего места России в мире. И для понимания ее перспектив.

Не какие-то очередные заявления западных политиков что они никогда не признают Крым и будут "усиливать давление", не сообщения об учениях десяти "Абрамсов" в Эстонии, не новые санкции против уже обложенных всеми возможными санкциями путинских друганов.

Нет.

Вот эти новости из мира науки. Их все больше, мы их читаем ежедневно - благо наши любимые политико-новостные сайты с удовольствием пересказывают такие новости популярным языком. Сейчас новый пик космической экспансии человечества после застойных 90-х. Десятки экзопланет открываются постоянно. Сконструированные человечеством аппараты цепляются за поверхность несущихся в космосе комет. Маск со своими возвращающимися ракетоносителями и автомобилем "Тесла" на орбите. Человечество вглядывается в какие-то немыслимые глубины пространства, в скопления галактик, мы ежегодно узнаем о вселенной больше, чем раньше узнавали за десятилетия. Бум роста знаний, научного поиска происходит не только в космической отрасли - валом идут фантастические открытия в исследовании происхождения человечества. Вносят даже изменения в геологическую хронологию Земли.

И нет России в этом потоке новостей. Практически совсем нет. Первый мир (США, Европа) держит факел Прометея. Ну и Китай все активнее вмешивается. Наша страна - не источник такого рода новостей уже давно. Ее мозг мертв. Проехали.

И это есть исторический приговор путинской модели России. Со всеми этими танками, бомбардировщиками, Сириями, Донбассами, со всякими ГРУ, чемпионатами и олимпиадами и прочими делами, соответствующими вкусу диктаторов 30-х годов прошлого века. "Россия вновь заняла благодаря мне достойное место в мире, влияет на мир" - это главное, о чем думает Путин. Он обманывает себя. Россия - периферийная страна. Это никакая не империя, а лишь самое крупное варварское королевство на руинах умершей советской империи. Запугать нескольких слабых соседей и пытаться вносить хаос и брутализацию в международную политику - не значит всерьез, по-крупному влиять на историю человечества. В XXI веке влияют по-другому, Путин так не умеет.

Возможно, чиновники и кагебешники брежневской эпохи думают, что накачиваемый ими ВПК когда-нибудь толкнет и все остальные отрасли вперед, как во времена СССР. Конечно же нет, не толкнет. Прошла эпоха, когда ВПК мог толкать вперед науку, но брежневские кагебешники в это даже не врубаются.

Русские думают о том, чтобы их ракеты долетели до Флориды, а не до Марса. Вот уровень мышления, уровень мечты.

Лучшие умы человечества ломают голову над загадками темной материи, а у нас главная научная дискуссия - были или не были 28 памфиловцев.

А за космические исследования в этой стране отвечает один из главных мракобесов и дремучих реакционеров - что, впрочем, вполне справедливо и закономерно.

Путинская эпоха останется в истории эпохой напыщенного варварства и параноидальной истерии. Все эти стадионы, возведенные с помощью одних лишь воровства и халтуры, смоют тяжелые русские дожди. И как же жаль времени, которое потеряла и еще потеряет страна.

Роман Попков, Facebook