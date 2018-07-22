Завтра в Беларуси ожидается до +27 градусов 22.07.2018, 19:28

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди.

В ближайшие сутки, 23 июля, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.

На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами будут грозы и сильные ливни. Утром в отдельных районах ожидается слабый туман.

Ветер будет северный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью и утром составит 14-20 градусов выше нуля, днем — 21-27 со знаком плюс.