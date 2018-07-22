S&P предсказало РФ падение рубля и бегство иностранного бизнеса 6 22.07.2018, 20:39

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В ближайшие четыре года зарубежный бизнес будет обходить российскую экономику стороной.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный рейтинг России и "стабильный" прогноз по нему.

Рейтинг, оценивающий платежеспособность правительства РФ как заемщика в иностранной валюте, остался на уровне "ВВВ-", или низшей ступени инвестиционной категории, передает finanz.ru.

Хотя у РФ низкий государственный долг и значительные резервы, а рост цен на нефть частично сгладил удар санкций, российская экономика остается "структурно слабой", зависит от экспорта и нефти газа (45% всей валютной выручки) и "существенно ограничена" в своем развитии из-за "доминирующей роли государства, неблагоприятного инвестиционного климата и неблагоприятной регуляторной среды", констатирует S&P в релизе.

По прогнозу агентства, в ближайшие 4 года зарубежный бизнес будет обходить российскую экономику стороной, сокращая вложения в ее реальный сектор: ежегодно РФ будет терять прямые иностранные инвестиции в объеме от 1% до 1,1% ВВП, или около 15 млрд долларов в денежном выражении.

Российский ВВП на душу населения в среднем вдвое ниже, чем у стран, имеющий аналогичный с РФ рейтинг. Но несмотря на объявленный план ускорения, темпы экономического роста останутся вдвое ниже среднемировых, считают в S&P: 1,6% в этом году, 1,7% - в следующем и 1,8% - в 2020-21 гг. Одновременно продолжит слабеть рубль: обменный курс доллара на конец года поднимется до 64 рублей, в следующем достигнет 66,8 рубля, а к 2020-му - 69 рублей.

Текущий режим санкций останется в силе как минимум на ближайшие 4 года, ограничивая возможности России привлекать за рубежом современные технологии, создавая неопределенность для потенциальных инвесторов и вынуждая гасить внешний долг.

Платежи на его обслуживание и погашение, по оценке S&P, ежегодно будут съедать около 60% всех валютных поступлений по счету текущих операций.

Что касается объявленных реформ, то все прошлые попытки реформирования отличались "низкой результативностью", напоминает агентство: "Несмотря на то, что вопросы приватизации и демонополизации регулярно обсуждались в прошлом, фактически принимаемые меры носят противоположный характер, и ждать ослабления роли государства в экономике не приходится".

Именно неэффективное госуправление и сырьевая структура экономики - главные препятствия для повышения рейтинга, следует из оценки S&P: эти два фактора агентство оценивает на 2 балла из 6 возможных, тогда как бюджет оценен на 3 из 6, политика ЦБ на 4 балла, а устойчивость долга и объем резервов на максимальные 6.

Увеличение доли государства может стать отдельной проблемой для банковской системы, которая становится все больше и больше "сфокусированной на крупных государственных организациях, в том числе тех, отношении которых действую санкции".

Это создает "риск того, что в конечном итоге правительство будет вынуждено предоставить (дополнительную) финансовую поддержку ряду банков", предупреждает S&P.