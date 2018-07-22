Хроника пенсионного ограбления 3 22.07.2018, 21:15

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Зачем отнимать деньги у населения, если у правительства РФ их более, чем достаточно?

Что такое накопленные на сегодня (1 июня 2018 года) на счетах правительства 8,7 трлн руб?

Выступая в Думе министр труда РФ Максим Топилин сказал, что за 6 лет от повышения пенсионного возраста правительство получит 3 трлн руб.

То есть, власть может не повышать возраст выхода не пенсию еще 6 лет (весь срок нынешнего президента) и при этом не потратит и половины накопленных денег.

Но их тратить и не придется — ведь при нынешних ценах на нефть правительство только за первые 5 месяцев этого года получило на свои счета нефтяных сверхдоходов на 1,6 трлн руб.

Сверхдоходов — потому что они копятся (на них покупается иностранная валюта), они отправляются не на расходы, а на счета в ЦБР. Только сверхдоходы нынешнего года позволят отказаться от повышения возраста выхода на пенсию на 6 будущих лет.

И мы будем иметь такие сверхдоходы, пока нефть дороже $40 за баррель. Даже завзятые пессимисты не прогнозируют на ближайшие годы нефть дешевле этого уровня.

Посмотрите хронику пенсионных грабежей правительства и сколько у него в это время было денег.

Была ли хоть в одном из этих случаев у правительства действительно серьезная финансовая нужда?

«Денег нет», — говорил премьер РФ Дмитрий Медведев пожилым женщинам в Крыму. И откровенно врал — в это время у него в «заначке» лежало почти 9 трлн рублей!

И все-таки правительство раз за разом, не имея серьезных финансовых проблем, «отжимало» деньги у людей. Зачем?

Наверное, правильный вопрос — не «Зачем?», а «Почему?».

И правильный ответ — потому, что могло.

Когда демократия не работает, когда парламент, пресса, ТВ — все под одной властной вертикалью — народ никто не слышит, его во власти никто не представляет и его интересы никто не лоббирует. Все как в известной поговорке: дай чиновнику волю — и ты найдешь его руки в своих карманах.

Вот и теперь, имея огромные деньги — власти все мало. Путин заявляет, что пенсионная система «лопнет» через 5-10 лет. Да с какой же стати, если у бюджета такие колоссальные сверхдоходы и накопления? И он все копит и копит…

Смешно слушать всякие «денег нет», «бюджет лопнет», «другого выхода нет» и т.п.

Это откровенное вранье. На самом деле деньги есть, а если бюджет и лопнет — то только от туго набитых карманов. И выход тут только один — тратить эти деньги на благо людей.

Деньги правительства складываются из бюджетных Резервного фонда и фонда национального благосостояния (ФНБ, с 2018 года — только ФНБ), средств на счетах минфина в ЦБР и его депозитов в комбанках. А в данных за 2014 год — также и средствах субъектов федерации и муниципалитетов.

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