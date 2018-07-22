Global Slavery Index: В Беларуси насчитывается 103 тысячи рабов 4 22.07.2018, 21:55

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Фонд Walk Free Foundation опубликовал свежий выпуск «Глобального индекса рабства».

В антирейтинге Беларусь занимает 20-е место среди 167 стран. По данным правозащитников, 103 тысячи человек, или 1% населения страны, находятся в подневольном положении, передает tut.by.

К современному рабству правозащитники относят принудительный труд, торговлю людьми, а также практики, которые связаны с рабством или похожи на него (например, брак без согласия). Под этот термин подпадают ситуации эксплуатации, в которых человек не может отказаться или уйти из-за угроз, насилия, принуждения, обмана или злоупотребления властью.

Изображение: globalslaveryindex.org

По сравнению с предыдущими годами количество находящихся в «современном рабстве» в нашей стране увеличилось более чем в два раза. В 2016 году правозащитники заявляли о 44,6 тысячи рабов в Беларуси, в 2013−2014 годах — о 11−12 тысячах.

Всего в мире, по данным организации, в рабстве находятся 40,3 миллиона человек. 71% из них — женщины, 29% — мужчины. 15,4 миллиона человек оказались затронуты принудительными браками, 24,9 миллиона — трудятся не по своей воле.

Активнее всего с этим явлением борются власти Нидерландов, США, Великобритании, Швеции и Бельгии. Меньше всего — в КНДР, Ливии, Эритрее, ЦАР и Иране.