Госдеп США обвинил РФ в нарушении договоренностей по Сирии 22.07.2018, 22:15

1,595

Майк Помпео обсудил Сирию во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Хельсинки 16 июля, что Москва нарушила договоренности по Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа, передает liga.net.

Отмечается, что руководители внешнеполитических ведомств России и США обсудили "много вопросов".

"Среди обсуждаемых тем было то, что Россия нарушила свои обязательства на юго-западе Сирии. Они также обсудили реализацию идей по координации контртеррористической процесса", - говорится в сообщении, однако, не уточняется, о каких именно действиях Москвы идет речь.

Встреча Лаврова и Помпео прошла 16 июля параллельно со встречей президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.