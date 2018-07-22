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Госдеп США обвинил РФ в нарушении договоренностей по Сирии

  • 22.07.2018, 22:15
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Майк Помпео обсудил Сирию во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Хельсинки 16 июля, что Москва нарушила договоренности по Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа, передает liga.net.

Отмечается, что руководители внешнеполитических ведомств России и США обсудили "много вопросов".

"Среди обсуждаемых тем было то, что Россия нарушила свои обязательства на юго-западе Сирии. Они также обсудили реализацию идей по координации контртеррористической процесса", - говорится в сообщении, однако, не уточняется, о каких именно действиях Москвы идет речь.

Встреча Лаврова и Помпео прошла 16 июля параллельно со встречей президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки.


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