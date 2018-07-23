Полиграф для министров 22 23.07.2018, 7:34

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Карикатура: cartoon.kulichki.com

Кто кормит белорусов некачественными продуктами?

Не успели высохнуть чернила на подписанной Беларусью и Россией «дорожной карте» по снятию ограничений с белорусской «молочки», как Россельхознадзор заподозрил Беларусь в обходном маневре и ввозе на территорию РФ нелегальным путем 350 тысяч тонн молока. После этого ведомство Данкверта снова ввело санкции в отношении трех белорусских молочных предприятий.

Ситуацию с новым витком «молочной войны» комментирует для сайта primus.by руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:

- Ограничения введены, кстати, и против Несвижского молочного завода детского питания – из-за нитратов в молоке. Несвиж – это родина Михаила Мясниковича. Хочу, пользуясь случаем, спросить у него: почему предприятие на вашей малой родине травит наших детей? Ведь если импорт Россия запретила, значит, продукция сбывается внутри страны. Это просто позорище, Михаил Владимирович! Мне за вас стыдно.

Это так похоже на наших министров: сначала подписывать какие-то «дорожные карты», а потом возить товар в обход пропускных пунктов. Я хочу им сказать: ребята, не мучайтесь это ерундой, еще немного – и Россия вообще откажется от белорусской сельхозпродукции. Вы цепляетесь за поручни прицепного вагона уходящего поезда.

Беларуси нужна новая, технологичная продукция, новые бренды…

Похоже, что чиновники от сельского хозяйства просто «крышуют» оборот нелегальной продукции. Это как Минздрав, который 10-15 лет говорил, что у нас все хорошо, а по факту оказалось, что использовались масштабные коррупционные схемы.

Думаю, нам нужна общенациональная передача, которая бы называлась «Министр, заткнись!». И там бы всех министров по очереди проверяли на полиграфе.

Как экзаменатор, работавший в комиссиях разного уровня, я считаю, что нужен прямой «диалог». Например, сидит в студии министр Русый и ему напрямую задают вопрос: скажите, а сколько предприятий выпустили продукции больше, чем отчитались, и куда она делась?

Потому что сейчас у белорусских министров идет «своя игра»: они думают, что Россия большая, там все может раствориться и получится спрятать концы в воду. Для них, кроме полиграфа, пора ввести специальную рубрику во всех газетах под названием «Спроси у Данкверта». Чтобы это было написано жирными буквами и каждый мог написать и узнать, что на самом деле происходит в контрабандном хабе и сколько некачественной продукции вернулось на белорусский рынок.

А сегодня на любые конкретные цифры наши аграрии мямлят и отвечают какими-то «дорожными картами». Они нам не говорят, куда девается все то, плохое и некачественное, которое отторгается Россией. Где-то же оно должно растворяться. Я бы даже спросил у аграрных чиновников более образно: «Куда деется это все?».

А пошла эта «славная традиция» еще с 1929 года – в года «великого перелома». Вот как переломали тогда сельское хозяйство, так и пошла эта «магия цифр»: количество мяса, количество молока, количество посаженых директоров колхозов и совхозов. И продолжаться это будет до сих пор, пока для белорусского сельского хозяйства не закроют все рынки.

И не надо говорить, про «натуральные продукты». Белорусское молоко пахнет кабинетом министра сельского хозяйства.

Это закончится, ребята – вся ваша возня вокруг сельхозпродукции.