Сенаторы Грэм и Рубио призвали подготовить новые санкции против России 23.07.2018, 7:34

Эти санкции должны быть введены, если подтвердится, что Москва вновь вмешивается в американские выборы.

Два влиятельных сенатора заявили в воскресенье, что США должны подготовить новые санкции против России, чтобы отбить у Москвы желание вмешиваться в предстоящие выборы, сообщает русская служба «Голоса Америки».

Сенатор Линдси Грэм заявил, что санкции должны быть согласованы до того, как президент США Дональд Трамп проведет вторую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Ранее президент Соединенных Штатов подвергся резкой критике за то, что на состоявшемся в прошлый понедельник саммите не предъявил Путину претензий по поводу вмешательства в выборы-2016.

«Нужно сотрудничать с Конгрессом над выработкой новых санкций, потому что Путин не понимает, – сказал Грэм, выступая в программе «Лицом к стране» на канале CBS. – Нам нужны новые, суровые санкции, которые висели бы над его головой, а уже потом встречаться с ним».

Сенатор Марко Рубио требует провести голосование по законопроекту, предусматривающему введение новых санкций, если представители американской разведки придут к выводу, что Россия вмешалась в американские выборы.

«Мне кажется, то, что они вмешивались и будут вмешиваться [в выборы] в будущем, не подвергается сомнению», – сказал Рубио, выступая в программе «Положение в стране» на канале CNN.

«Если наш законопроект будет принят и директор национальной разведки заявит, что они вмешивались в 2018 году, то эти очень жесткие санкции ударят по ним», – добавил он.

Путин отрицает, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы в 2016 году – после того, как американское разведсообщество пришло к выводу, что Россия осуществляла вмешательство с помощью кибератак и социальных сетей с целью помочь Трампу победить.

Кроме того, сенатор Рубио отверг последние заявления президента США Дональда Трампа о том, что за его предвыборной кампанией велась «незаконная слежка».

Президент объявил об этом, после того как ФБР опубликовало тщательно отцензурированные документы, в которых описывалась слежка за бывшим сотрудником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем.

Республиканец из Флориды, Рубио выступил в программе «Лицом к стране» в воскресенье и заявил, что «абсолютно все» документы, которые он видел в качестве члена комитета Сената по разведке, свидетельствуют о том, что ФБР «не шпионило за предвыборной кампанией» Трампа.

«У вас есть человек, который открыто хвастался своими связями с Россией и русскими, но при этом едва ли Картер Пейдж когда-либо говорил, что он шпион», – сказал Рубио.

Сенатора спросили, был ли оправдан сбор информации о Пейдже, который осуществлялся в соответстветствии с разрешением суда о негласном наблюдении в целях внешней разведки. В ответ на это Рубио сказал ведущей программы «Лицом к стране» Маргарет Бреннан, что у ФБР были «основания полагать», что Пейдж был лицом, представляющим интерес, учитывая его открытость по поводу контактов с россиянами.

«Я думаю, это отличается от слежки за кампанией, и, в действительности, штаб Трампа много раз заявлял, что Картер Пейдж не был крупным игроком в их кампании, – сказал Рубио. – Поэтому, основываясь лишь на этом заявлении можно сделать вывод, что, да, они присматривались к этому человеку, но это был такой человек, который, по заявлениям штаба, не играл большой роли в кампании. Поэтому я бы не стал считать, что речь идет о слежке за кампанией».