Шулер за столом 4 Александр Скобов, kasparov.ru

23.07.2018, 7:44

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Владимир Путин

По поводу очередного «референдума».

Так вот какая карта в рукаве была у Путин! Очередной "референдум" в ОРДЛО. На этот раз о возвращении в состав Украины на правах широкой автономии. Следовало ожидать.

Разумеется, Путин в курсе, что любое неформально данное обещание Трампа может быть на следующий день дезавуировано высшими государственными инстанциями США (что и произошло на этот раз). Это именно то, что так не нравится Путину в системе западной демократии. То, что он сам называет "глубоким государством".

Система политических институтов, действующих по определенным правилам и не позволяющих не в меру импульсивному лидеру творить все, что ему вздумается. Идеал Путина – система, в которой все определяет "хозяин". Или пахан.

Но курс на "размораживание" ситуации на Донбассе им взят. И бесконечно сохраняться в своем нынешнем виде эта ситуация действительно не может. И не стоит обольщаться иллюзиями, в промышленных масштабах производимыми элитными либералами. Путин вовсе не ищет пути отхода с Донбасса с сохранением лица. Путин по-прежнему полон решимости навязать миру исключительно свое "решение вопроса" как по Донбассу, так и по Украине в целом.

Идеальное "решение вопроса" по-путински – это когда два "хозяина мира", договорившись, совместно продиктуют украинскому "недогосударству" условия возвращения "ДНР-ЛНР" в его состав. А условия эти будут несколько более выгодны Москве и несколько менее выгодны Киеву, чем простая легализация существующего ныне положения. По этим условиям пан Захарченко получит право свободно ездить в Киев агитировать за возвращение Украины в состав Российской Империи – по праву украинского гражданина, пользующегося политическими свободами на всей территории своего государства. А вот пан Ярош ездить в Донецк агитировать против империи по-прежнему не сможет. Да и все остальное останется, как есть. Киев по-прежнему не будет иметь никакой власти над территорией "ДНР-ЛНР". Москва по-прежнему будет иметь практически полную власть над военно-административными структурами "ДНР-ЛНР". Да и местные Гестапо сохранятся со всеми их подвалами. А что? Автономия же.

Если же "второй хозяин мира" от участия в такой замечательной сделке уклонится (потому что не хозяин он вовсе в своем ужасном либеральном доме) – тоже не беда. Мы хотели договориться, но нас, как всегда, не услышали. Проведем "референдум" и без вас. Как? Украина не хочет на этих замечательных условиях принять ДНР-ЛНР в родную гавань? Ну, как хочет. Нам не остается ничего, кроме как признать независимость ДНР-ЛНР.

Конечно, их опять никто кроме РФ и Науру не признает. А с чего вы взяли, что "кремлевским" так уж необходимо чье-то признание? От введения "всамделишных", серьезных санкций серьезные страны всячески уклоняются. И есть основания полагать, что будут уклоняться и дальше. Бизнес прежде всего.

Если бы "кремлевских" волновало международное признание, они бы сами начали с признания того факта, что квазигосударственные структуры "ДНР-ЛНР", созданные и поддерживаемые при решающей роли РФ, не могут быть признаны легитимными. Что точно так же не могут быть признаны легитимными никакие новые властные органы, сформированные под контролем нынешних "властей" ДНР-ЛНР. И поэтому любое честное "мирное урегулирование" в обязательном порядке предполагает их расформирование. В качестве первого шага.

Внутригосударственные вооруженные конфликты (гражданские войны) часто в той или иной степени вовлекают в себя внешние силы, преследующие собственные интересы. Но и внешние вторжения часто вызывают вспышки тлеющих внутригосударственных конфликтов. На оккупированной гитлеровцами советской территории тоже шла своеобразная гражданская война и у нее были свои "местные" причины. Но никто не станет говорить, что германское вторжение было лишь продолжением внутрисоветского конфликта.

Какие бы объективные противоречия между новой киевской властью и частью населения Донбасса ни существовали, без массированного вторжения из России как "нерегулярных", так и регулярных военных сил, без угрозы распространения этого вторжения за пределы Донбасса, без потоков оружия, боеприпасов и военной техники через границу никакого "восстания шахтеров и трактористов" бы не было. Не было бы войны, не было бы десяти тысяч убитых. Поэтому, какая бы часть населения Донбасса ни была вовлечена в русско-фашистский мятеж, действия РФ всегда будут рассматриваться как агрессия, интервенция и оккупация. А попытки Кремля представить дело в качестве исключительно внутриукраинского конфликта будут рассматриваться как откровенное и наглое шулерство.

Если у Украины хватит сил и международной поддержки изгнать интервентов и ликвидировать созданные ими "ДНР-ЛНР" чисто военным путем, она будет иметь на это полное юридическое и моральное право. Без учета интересов местных коллаборантов. Как не были учтены интересы местного населения при решении "внутричехословацкого конфликта" в Судетах. Мир, однако, с тех пор стал другим. Он пытается находить решения, учитывающие интересы всех, сводящие к минимуму политическое и военное насилие. Мир стремится избежать крови.

Путь, позволяющий избежать чисто военного решения "донбасского конфликта", есть. Это введение в ОРДЛО международных миротворческих сил. Не миссии наблюдателей и не миссии по охране наблюдателей. Этим силам должна временно перейти вся военная и гражданская власть на территории ОРДЛО. То есть, на какое-то время они должны стать единственной военной и гражданской властью на этой территории. Именно они должны на какое-то время полностью взять на себя обеспечение правопорядка.

Именно им должны сдать оружие все "войска" ДНР-ЛНР. Именно они должны закрыть все местные Гестапо со всеми их подвалами. Именно они должны контролировать процесс расформирования властных структур ДНР-ЛНР и создания вместо них таких органов, которые могут быть признаны легитимными полномочными представителями местного населения. С которыми можно будет начинать полноценные переговоры.

Такие органы должны быть сформированы в условиях свободы мирной агитации как для сторонников Киева, так и для его "оппонентов". Да, в том числе и для сепаратистов, и для ирредентистов. И на сегодняшний день такую свободу агитации может обеспечить только международная военная и гражданская администрация. С одной стороны она должна обеспечить и удостоверить полный уход с Донбасса российских военных сил (включая "добровольцев", "отпускников", "отставников" и прочих гибридных прокси). Но с другой стороны, она должна гарантировать участникам и сторонникам рашистского мятежа, что те из них, кто не запятнал себя военными преступлениями, не будут преследоваться.

В отличие от большинства украинских патриотов и российских оппозиционеров, я не считаю недопустимым ставить вопрос о праве населения региона выражать свою волю относительно его политического статуса. В том числе и путем референдума. Даже если такой референдум не предусмотрен законами. Если это жизненно необходимо для мирного урегулирования конфликта, законы могут быть скорректированы в результате политических договоренностей. Для этого достаточно политической воли.

Я не считаю согласие Украины на такой референдум в ОРДЛО чрезмерной ценой договоренности о сдаче ДНР-ЛНР власти и оружия международной военной и гражданской администрации. Но с другой стороны, только при наличии такого соглашения разговоры о волеизъявлении населения Донбасса не будут продолжением примитивного кремлевского шулерства.

Александр Скобов, kasparov.ru