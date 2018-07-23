Белорусы о ЖКХ: Напоминает басню Крылова про волка и ягненка 7 23.07.2018, 7:51

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Люди получили «жировки» за июнь – и ахнули.

За июнь жильцам общежитий в Бресте насчитали не только плату за жилищно-коммунальные услуги, но и за пользование жилым помещением. «Брестская Газета» узнала, на сколько выросла оплата у жильцов трех разных брестских общежитий, находящихся на балансе КУП «ЖРЭУ г. Бреста».

С 17 рублей до 30

Брестчанка Анна проживает в крошечной комнате общежития в 6,35 «квадрата», общая площадь, которую она оплачивает, составляет 10,68 кв. метра. Если до введения платы за пользование жилым помещением она платила за основные жилищно-коммунальные услуги чуть более 17 рублей, то за июнь сумма к оплате в ее жировке увеличилась без малого до 30 рублей. И это притом что сумма за ЖКУ у нее в связи с уменьшением потребления получилась на 2 с лишним рубля меньше, чем в предыдущем месяце.

Общежитие, в котором проживает Анна, отнесли к первой категории, в итоге за пользование неполными 11 метрами блока ей пришлось заплатить 14,39 рубля.

«У меня никак не улучшились условия проживания, зарплата тоже не увеличилась, — пояснила девушка. — Поэтому считаю, что платить больше приходится непонятно за что».

С 47 рублей до 85

У Виктории комната — 18 кв. метров, общая площадь жилья — 30. За май она заплатила 47 рублей, а за июнь комната в общежитии первой категории обошлась ей в 85.

«При моей фактически минимальной зарплате эта сумма просто неподъемная, — сетует Вика. — Общежитие в 1994 году получила от завода, другого жилья нет. Куда выселяться? На улицу? Родственники за трехкомнатную квартиру платят меньше, чем я за комнату в общаге».

Женщина рассказала, что по телевизору выступал некий работник ЖРЭУ, который о жильцах общежитий сказал: «Вы арендуете жилую площадь в общежитии». Но договор аренды заключается только с юридическим лицом, с физическим лицом может быть только договор найма.

«У меня есть договор найма жилого помещения, который я прочла вдоль и поперек, но нигде не нашла пункта о том, что с меня могут удерживать дополнительные суммы, — недоумевает Виктория. — В соответствии с ним я обязана оплачивать только коммунальные услуги. Коммунальщик на ТВ разглагольствовал о том, что плата за пользование введена, чтобы собрать деньги на ремонт общежитий. Получается, как в басне Крылова про Волка и Ягненка, который виноват лишь в том, что Волку хочется кушать. Тогда у меня встречный вопрос: на какие нужды тратятся суммы, которые с жильцов общежитий берут за техническое обслуживание и на капитальный ремонт?»

Она добавила, что деньги по этим статьям жильцы платили и платят, но при этом в местах общего пользования не делается ровным счетом ничего. Все, что вышло из строя, жильцам общежития менять приходится за свои.

Федерация профсоюзов Беларуси выступает за снижение стоимости проживания в общежитиях с учетом доходов проживающих в них граждан. В первую очередь — для социально уязвимых категорий. Ведь стоимость проживания в общежитиях предприятий и организаций с введением платы за пользование жилым помещением больно ударила по кошелькам малоимущих. Профсоюзы обратились в правительство с предложением пересмотреть решения, от которых зависит плата за пользование жилыми помещениями.

С 35 рублей до 92

Свои 42 кв. метра жилой площади Инна получила много лет назад, работая на предприятии, которому тогда это общежитие принадлежало. Оплачивает она не только их, но и еще 11 метров дополнительных, которые находятся за порогом ее жилья. Таким образом, общая площадь составляет 53 «квадрата». Основные ЖКУ и дополнительная (общая антенна на крыше) обходились летом менее 35 рублей. С июня к этой сумме прибавилась плата за пользование жилым помещением, в итоге плата за общежитие превысила 90 рублей и составила около трети заработной платы Инны.

«Более 20 лет живу в общаге, которую ее жильцы называют «кошарой», потому что ей в обед 100 лет, — не скрывала эмоций Инна. — Конечно, за это время в самом жилье за собственные деньги я сделала хороший ремонт. Ведь жизнь-то проходит, а хочется жить в нормальных условиях. А в нашей общаге на общих кухнях допотопные электроплиты, сломанные вентили в раковинах не меняются годами, душевые с ржавыми «гусаками», облупленные стены на лестничных площадках. Между тем мы все эти «удобства» с 2002 года, когда ввели техобслуживание, оплачиваем дополнительно. Если за это время что и менялось в местах общего пользования, то только по мелочам».