Разведка Эстонии раскрыла сеть агентов Кремля 2 23.07.2018, 7:56

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Микк Марран

Фото: Скриншот с видео / Youtube

Москва стала активнее использовать в своих целях агентов влияния.

Спецслужбы Эстонии обнаружили среди общественных деятелей, таких как журналисты, дипломаты, бизнесмены и политики, российских агентах влияния. Об этом заявил генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран в пятницу в США на Форуме безопасности в Аспене, передает Delfi.

"Мы установили состоящую из политиков, журналистов, дипломатов, бизнесменов сеть, которая на самом деле включает в себя агентов влияния России, которым говорят, что им следует делать", - сказал Марран. "Мы ясно видим, что эти люди навязывают российский план действий", - добавил он.

Также он предупредил, что саммит президентов Дональда Трампа и Владимира Путина не означает, что угроза со стороны России миновала. Марран подчеркнул, что в последнее время Кремль стал еще больше использовать в своих целях агентов влияния и увеличивать их роль.

В пример он привел политиков, которые "годами работали на уровне местных самоуправлений, а теперь стали проходить в национальные парламенты и правительства стран".

"Что они (россияне - ред.) им предложили, это внимание СМИ и политическая поддержка, эксклюзивные бизнес-возможности и в единичных случаях также финансовая помощь", - заявил он.

В свою очередь, руководитель эстонской внешней разведки не раскрывал имен.