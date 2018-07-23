«Не думали ни секунды»: как американцы приняли в гости белорусского мальчика 1 23.07.2018, 7:59

2,180

Андрей Северчуков (справа) вместе с Энтони, Сарой и Рокко Сатурно.

Фото: newburyportnews.com

Девятилетний белорус благодаря американской семье впервые увидел океан.

В начале июля Андрей Северчуков впервые почувствовал на своих щеках тепло соленого бриза и ощутил на пятках ребристость дощечек выцветшей от солнца дорожки пляжа, пишет издание Daily News.

Девятилетний мальчик из южной части Беларуси никогда до этого не видел пронзительной синевы глубоких вод океана. И через Google-переводчик смог подытожить свой новый опыт одним-единственным словом: «Хорошо».

Андрей проходит оздоровление через Overflowing Hands – церковную программу, которая связывает американские приемные семьи и детей из Беларуси, пострадавших от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Северчукова принимают Энтони и Сара Сатурно – двое жителей населенного пункта Гэмилтон в штате Массачусетс, которые являются прихожанами пресвитерианской церкви в городе Ньюберипорт.

«Нам сказали, что медобслуживание и даже само то, что эти дети поживут не в загрязненной зоне, может добавить им два года жизни, – говорит Сара. – Как только мы услышали это, просто посмотрели друг на друга и сказали: «Да». Не думали ни секунды».

Она рассказывает, что врачи, включая терапевта, дантиста и оптометриста, бесплатно осмотрели Андрея и провели необходимые процедуры для лечения, в том числе выписали ингалятор.

Overflowing Hands – небольшая некоммерческая организация. Поэтому семье Сатурно надо было самостоятельно собрать деньги, чтобы обеспечить пребывание Северчукова в США.

По словам Сары, в их регионе отдыхают еще несколько других русскоговорящих детей, и у них есть возможность пару раз в неделю собираться вместе и общаться на своем языке.

Тем не менее, говорят Сатурно, их общение с Андреем тоже быстрое и естественное. В основном это происходит через Google-переводчик. Они наговаривают на смартфон по-английски, а приложение выдает русский вариант, и наоборот.

Этот метод оказался успешным, хотя иногда Google выдает и довольно странные интерпретации.

Вид на гавань в Ньюберипорте с высоты птичьего полета. Фото: marinas.com

«С детьми приезжала переводчица. И в первый раз Андрею так хотелось рассказать мне, что у него дома 40 цыплят и 11 уток, что он просто схватил ее за руку и притащил ко мне», – рассказывает Сара.

В Беларуси у Андрея есть старшие брат и сестра, а еще младший брат. Семью мальчика Сара характеризует как «замечательную», и говорит, что он переписывается с мамой, хотя программа не поощряет такое общение, чтобы дети не заскучали по дому.

За две недели программы из шести, которые мальчик пробыл в Ньюберипорте, Сатурно несколько раз вывозили его на различные экскурсии.

Узнали, что Андрей без ума от старинных машин, и отправились на шоу классических автомобилей в Haley’s Ice Cream shop. В Беларуси мальчик и его братья постоянно говорят о таких авто, поэтому он прямо расцвел, когда увидел их вживую.

«Он их все время рисует, – пояснил Энтони. – Я так понимаю, научился рисовать их у своего папы, что действительно классно, и посмотреть на них своими глазами для него было незабываемо».

Сатурно также были с Андреем в поместье Castle Hill on the Crane Estate в Ипсвиче, где мальчик нашел русскоговорящего экскурсовода.

Кроме того, он подружился с девятилетним сыном Энтони и Сары, которого зовут Райло. Почвой для этой дружбы стали конструктор Lego и карточная игра Uno.

У Сатурно есть еще второй сын – Рокко, которому два года. Он тоже хорошо общается с Андреем. Тот воспринимает его как «младшего брата» и немного практикуется с ним в простейшем английском.

Андрей уже успел изучить и воспринять домашние правила – например, закрывать дверь с антимоскитной сеткой, которая выходит во внутренний дворик.

И вообще, несмотря на языковой барьер, как говорят Энтони и Сара, они уже полюбили маленького гостя из Беларуси и стали заботиться о нем, как о своем собственном ребенке, пишет Daily News.