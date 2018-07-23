СМИ: Появилось фото подозреваемого по «делу Скрипаля» 2 23.07.2018, 8:45

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Британская полиция показывала его свидетелям происшествия.

Британские следователи в рамках поиска возможных подозреваемых по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери показали ключевым свидетелям фотографию одного из предполагаемых фигурантов дела. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Полиция, по данным издания, использовала технологию распознавания лиц для идентификации двух предполагаемых убийц, попавших в кадр камер наружного наблюдения.

«Дело Скрипаля» полиция, согласно Daily Mail, расследует вместе с производством об отравлении в Эймсбери — там тем же нервно-паралитическом веществом, что и Скрипали, отравились двое британцев — Чарли Роули и Дон Стерджес, последняя из-за инцидента скончалась. Именно ее знакомому, 28-летнему Джошу Харрису, который проживал со Стерджес в одном общежитии в районе Солсбери, полиция, по данным издания, показала фото предполагаемого подозреваемого.

Газете мужчина затем рассказал, что следователи, показав ему изображение возможного фигуранта дела, спросили, видел ли он его когда-нибудь в городе и, если да, то где именно. Однако Харрис, по его словам, не узнал человека на фото. «Они также упомянули женщину, с которой они хотят поговорить, но у них не было ее фотографии», — добавил собеседник издания.

Скотланд-Ярд, как указывает Daily Mail, комментировать эту информацию отказался.

Ранее Daily Mail опубликовала данные о группе из шести человек, которая организовала отравление бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. Издание отмечало, что группу возглавляла женщина из российской военной разведки.

О том, что полиция с помощью систем видеонаблюдения установила личности подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей 19 июля сообщили телекомпания ITV и Press Association со ссылкой на источники, близкие к следствию. По словам одного из собеседников изданий, подозреваемые — граждане России. Однако позже информацию об идентификации этих людей опроверг британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес.

Затем CNN со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что двое подозреваемых по «делу Скрипалей», личности которых установила полиция Великобритании, покинули королевство.

Скрипали были найдены без создания в парке в британском Солсбери 4 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй спустя несколько дней заявила, что оба они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. В связи с этим в причастности к этому инциденту Лондон обвиняет Москву.