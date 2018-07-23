Приемы белорусских чиновников напоминают сцены из 19 века с участием барина 4 Петр Гайдук, «Солидарность»

23.07.2018, 9:33

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Одни бьют челом, а другие делают подарки с барского плеча.

Май. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич проводит прием граждан в Совмине. Минчанка просит о помощи 19-летнему внуку, который был распределен после колледжа в ЗАО «Сивельга», но вскоре уволен за прогулы.

Уже полгода парень в поисках работы, которые затрудняет запись в трудовой книжке «уволен по статье». Кроме того, он остался должен более двух тысяч рублей за незавершенную отработку по распределению.

Вроде и понятно все с нерадивым работником, но минчанка верит, что судьбу внука может изменить милость и воля министра. Ирина Костевич действительно обещает взять на заметку кандидатуру парня, чтобы помочь с трудоустройством.

Чем отличается парень от других уволенных за прогулы и почему отношение к нему должно быть особенным – непонятно. Зато ясно, что ослушаться министра вряд ли посмеют, и вполне возможно устроят его в приличное место, отказав более достойным кандидатам.

Июнь. Председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник проводит прямую телефонную линию. Дозвонившийся владелец дачного участка в деревне Хуторянка Гомельского района рассказал, что 3 км дороги от станции Терюха до деревни в плохом состоянии, дорога разбита. Поручение председателя облисполкома – незамедлительно решить вопрос в течение дня.

Так ли остро стоит проблема, заняты ли ремонтники более важными дорогами, когда в планах хотели заняться указанным участком – все оказалось не важным, ведь губернатор сказал свое веское слово.

Июль. Прием проводит помощник президента – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. Пенсионер, попавший в 2013 году в ДТП, заявляет, что виновным себя не считает. Решение суда не в его пользу: из пенсии гомельчанина удерживают определенную сумму в пользу пострадавшей. Пенсионер сетует, что после удержаний ему остается не так много средств. И словно знает, что несмотря на законы и решение суда, помощник президента может снизойти до его просьбы.

Он не ошибается. Юрий Шулейко поручает изучить возможность выделения пенсионеру материальной помощи через органы соцзащиты. Трудно поверить, что помощника президента ослушаются.

В голове может возникнуть крамольная мысль: а что если решение суда было объективным? Разве справедливо помогать виновнику ДТП? Почему же не помогают другим проштрафимшимся пенсионерам? Но кто будет искать ответы на эти вопросы, если у помощника президента свое мнение.

Как правило на приемах граждан высокопоставленные чиновники обещают лишь изучить просьбу и узнать мнение других служб и органов. Но иногда общение там напоминает сцены из XIX века. Одни бьют челом, а другие делают подарки с барского плеча.

Петр Гайдук, «Солидарность»