«Могилев стал Венецией»: появились новые фото потопа 4 23.07.2018, 9:15

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Фото: «Дпс Могилев»

Затопленные места есть почти в каждом районе города.

Вчерашние вечер и ночь принесли могилевчанам массу проблем: в городе начался серьезный ливень, сообщает mogilev.online.

Потоп коснулся в первую очередь тех, кому необходимо было куда-либо ехать, поскольку встали автобусы и троллейбусы, а легковушки и вовсе затопило — кого-то по верхнюю часть колес, а кого и выше.

«Бабушкина крышка, габровская, островского возле Грина моря по пояс. Много дам на аварийках. Лучше посидеть дома этот вечер» — советует подписчик телеграм-канала «Дпс Могилев».

Затопленные места есть почти в каждом районе города. Жители уже ищут потерянные номера, объявления о которых стали появляться в сети.