Самолет с главой МВФ на борту экстренно сел в Аргентине
- 23.07.2018, 9:40
Кристин Лагард участвовала во встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20.
Самолет авиакомпании American Airlines, в котором находилась глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, совершил экстренную посадку в Аргентине.
Как сообщает телеканал Todo Noticias, рейс AA90 с Лагард вылетел из аэропорта Буэнос-Айреса в Майами, однако вскоре, пролетая над департаментом Гуалегуайчу, экипаж сообщил о разгерметизации салона и принял решение о посадке в аэропорту отправления.
В результате инцидента никто не пострадал.
Лагард накануне участвовала во встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20 в Буэнос-Айресе.
Fotografiado #hoy en #Ezeiza Boeing 777-323ER N736AT Aeronave que operó el reciente vuelo AAL900 que regresó #QRF @AmericanAir pic.twitter.com/YJDaJDMoz4— Aviones en Ezeiza (@AvionesenEzeiza) 23 июля 2018 г.