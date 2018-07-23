закрыть
23 июля 2018, понедельник, 11:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Самолет с главой МВФ на борту экстренно сел в Аргентине

  • 23.07.2018, 9:40

Кристин Лагард участвовала во встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20.

Самолет авиакомпании American Airlines, в котором находилась глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, совершил экстренную посадку в Аргентине.

Как сообщает телеканал Todo Noticias, рейс AA90 с Лагард вылетел из аэропорта Буэнос-Айреса в Майами, однако вскоре, пролетая над департаментом Гуалегуайчу, экипаж сообщил о разгерметизации салона и принял решение о посадке в аэропорту отправления.

В результате инцидента никто не пострадал.

Лагард накануне участвовала во встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20 в Буэнос-Айресе.


популярное за неделю

Мнение

Зарплата - мелочь, пенсия - вообще тьфу!
Зарплата - мелочь, пенсия - вообще тьфу! Артемий Троицкий
У них теперь и справка есть
У них теперь и справка есть Ирина Халип
Власть ушла в безудержный загул
Власть ушла в безудержный загул Владимир Халип
Свое надо строить
Свое надо строить Аркадий Бабченко