Самолет с главой МВФ на борту экстренно сел в Аргентине 23.07.2018, 9:40

Кристин Лагард участвовала во встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20.

Самолет авиакомпании American Airlines, в котором находилась глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, совершил экстренную посадку в Аргентине.

Как сообщает телеканал Todo Noticias, рейс AA90 с Лагард вылетел из аэропорта Буэнос-Айреса в Майами, однако вскоре, пролетая над департаментом Гуалегуайчу, экипаж сообщил о разгерметизации салона и принял решение о посадке в аэропорту отправления.

В результате инцидента никто не пострадал.

Лагард накануне участвовала во встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20 в Буэнос-Айресе.