Белоруска в Египте: Женщины здесь работают, только если стало скучно 11 23.07.2018, 8:50

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Как минчанка открыла для себя другую сторону экзотической страны.

Юлии Рябовой 31 год, она родилась и жила в Минске. Работала, ходила в кафе с подругами, ездила на дачу, строила планы на будущее. Вот только будущее подготовило для нее настоящую восточную сказку. Юлия рассказывает tut.by о том, как познакомилась с мужем и переехала жить к нему в Каир.

О переезде

До переезда я училась на психолога в институте «Энвила», очень хорошо знала английский язык. Однажды поехала с подругой на отдых в Дубай, там мне очень понравилось, и я решила остаться. Родные не были против переезда: я давно жила самостоятельно. Да, это было неожиданно для них, но им хорошо, когда мне хорошо.

Нашла работу в магазине одежды, через пару лет поменяла ее на работу офис-менеджера. С будущим мужем мы познакомились через Facebook, когда я жила в Дубае. Сначала просто переписывались, потом решили, что нужно встретиться. Так все и началось — через три месяца после начала наших отношений, в День влюбленных, он сделал мне предложение. Ну как можно было устоять? Мы стали мужем и женой и переехали к нему в Египет.

Нравы

Восточные мужчины очень отличаются от наших. У них культ семьи: уважение к своей матери и будущей матери своих детей им прививают с детства. Они никогда не станут говорить плохо о своей жене, не оскорбят ее, не бросят, уйдя из семьи. А как они ухаживают! Чувствуешь себя принцессой. А еще меня поразило, как здесь уважают старших: увидеть это можно как в кругу семьи, так и на улицах. Детей воспитывают в строгости.

О том, что на Востоке свои обычаи и традиции, я знала всегда. Вначале, конечно, было непросто, но ко всему привыкаешь. Что касается религии, тут все зависит от мужа и его семьи. Есть очень религиозные египтяне, настаивающие на принятии ислама. Но у моего мужа семья очень открытая, современная, поэтому я осталась христианкой. Тяжело было привыкнуть к тому, что египтяне очень любят ходить в гости и предупреждать о приходе они не будут. Да и зайдут они порой не на минутку, а часов до трех ночи, и будут вести себя очень шумно. А вот дни рождения, наоборот, празднуют очень скромно, зачастую даже без подарков: встретились, посидели, поговорили и на этом все. Новый год с детства для меня был самым сказочным и долгожданным праздником, а тут все иначе: они его почти не отмечают.

А вот Рамадан никогда не пропустят — это месяц обязательного для мусульман поста, после завершения которого проводится праздник. Собираются всей семьей за огромным столом, а на улицах бедным раздают одежду, еду, подают милостыню. Что касается одежды, даже когда на улице жарко, нужно одеваться в соответствии с обычаями страны. Это не значит, что надо ходить в парандже, просто существует несколько правил: верх — не оголяющий грудь, рукав — до локтя и низ — до колена. Ну и не носить прозрачную одежду. На общих пляжах женщинам запрещено купаться в привычных нам купальниках, но есть отдельные женские пляжи, где свободно можно плавать. Правила совсем не мешают выглядеть красиво. А сколько у меня прекрасных платков, вы бы знали!

Не могу сказать, что здесь очень высокий уровень преступности, но лучше ходить в светлое время суток, а женщине предпочтительнее быть с мужчиной. Здесь много мотоциклистов, вырывающих сумки из рук, поэтому нужно быть внимательнее.

Как мы живем

Женщины в Египте в основном не работают, только если стало скучно. Считается, что мужчина должен сам обеспечить семью. Развлечения у женщин такие, какие мы сами себе придумаем. Очень много кафе с кальянами, где можно приятно провести время, а вот алкоголь женщины тут не пьют. Еще в Египте очень много театров, часто приезжают цирки, а во всех ресторанах с живой музыкой можно увидеть знаменитый танец живота. Русскоговорящие женщины собираются и гуляют вместе, ходят в кафе, пока мужья на работе. Общаемся мы и с египтянками, которые, кстати, оказались довольно простыми и добродушными. В нашем окружении ко мне все очень хорошо относятся, всегда общаются со мной, насколько это позволяет знание языка.

В Каире проживает 8 млн человек, и к этому тоже нужно привыкнуть. На улицах всегда пробки, при этом строгих правил дорожного движения нет, пешеходных переходов тоже нет, поэтому приходится перебегать дорогу, где придется.

Город стоит на краю пустыни, так что пришлось подстраиваться и под специфический климат: очень сухо и пыльно. Минимальная температура зимой — 10 градусов выше нуля, летом обычно около 35ºС.

Каир — первый город Африки, в котором появился метрополитен. Станции в нем довольно современные и чистые. Поездка вне зависимости от расстояния стоит один египетский фунт — меньше одного доллара. Медицина в Египте хорошая. Есть очень дорогие клиники, можно и долларов 200 оставить, а есть государственные больницы, где можно и в 5 уложиться. Причем уровень обслуживания в них меня более чем устраивает.

Средняя зарплата в Каире — 200 долларов. Квартиры у них с очень большим метражом, нам и не снилось, но, делая ремонт, никто не заморачивается: стены могут быть просто побелены, из мебели они покупают только самое необходимое. Коммунальные услуги очень дешевые. За воду, например, плачу 10 долларов в месяц, а использовать ее можно сколько хочешь.

Говоря о Египте, нельзя не упомянуть Нил, в его долине расположены все египетские города. В городе есть порт и несколько пристаней. Нил периодически разливался, принося большое количество ила, а он, конечно, имеет большое значение для земледелия. Но после того как построили Асуанскую плотину, воды Нила стали регулироваться.

Кухня

Есть поговорка, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Ох, как же долго я приучала мужа к борщу! Конечно, пришлось научиться готовить восточные блюда, но это было только в радость, я люблю готовить. Из традиционных блюд предпочитаю молохею — суп, который готовят из одноименного растения, чем-то напоминающего шпинат. Подается молохея с рисом. Еще часто готовим кушари — очень специфическое блюдо, на любителя. Туда входят зеленая чечевица, макароны и рис. Часто можно увидеть на египетском столе махши, они похожи на наши голубцы, только маленького размера, с палец. Иногда вместо капустных листьев используют виноградные. Если приготовлю что-нибудь из славянской кухни, все тоже с удовольствием едят.

Продукты, кстати, в магазинах продаются по очень доступной цене, хотя, конечно, она и отличается в зависимости от места (центр или окраина). Например, литровая бутылка воды стоит 1 фунт (0,6 доллара), мясо — около 80 фунтов, яйца — 30 фунтов за 30 шт. Еще у нас круглый год свежие фрукты и овощи, а на базаре можно найти огромное количество специй. Например, кумин — одна из самых распространенных, добавляется во многие блюда, хороша для рыбы. Также луми — кусочки сушеных лаймов. А если говорить о ценах в кафе, то в среднем обед на одного обойдется в 3−4 доллара.

Отношение к женщинам

Всегда думала, что восточные женщины ущемлены в правах, но я ошибалась. Хоть определенный порядок поведения для нас и существует, в целом мы полностью защищены и уважаемы мужьями. Да, в гостях в основном женщины сидят и общаются отдельно, если же к мужу пришли только мужчины и женщин среди них нет, я удаляюсь в другую комнату. Везде есть женские очереди или, например, женские отсеки в транспорте. Мне кажется, это очень удобно, так как мы чувствуем себя комфортно, можем спокойно снимать платки. Если женщина все же находится в очереди или в транспорте с мужчинами, ей обязательно уступят, стоять она точно не будет. Но голосовать и выдвигать свою кандидатуру на выборах женщина в Египте не может, а вот работать и получать образование никто не запрещает.

А еще в Египте особенная атмосфера: чувствуется дух времен. Туристам точно будет что посмотреть. Лично я влюблена в пирамиды и набережную Нила в Каире. Прекрасный город Хургада, расположенный чуть южнее Каира, мне еще предстоит изучить. В целом думаю, что жизнь здесь не хуже и не лучше чем в Беларуси, она просто другая. Переезжая сюда, нужно принять все здешние правила и законы, тогда и Египет примет вас.