Число «неправильных» жировок в Минске будет нарастать 23.07.2018, 10:13

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Проверьте свой счет за воду.

Около двух тысяч жителей столицы обнаружили в своих почтовых ящиках жировки, в которых стоимость оплаты за воду рассчитана исходя из пониженного норматива и экономически обоснованного тарифа. И их число будет только нарастать, пишет «Экономическая газета».

Как разъяснили в Минскводоканале, это связано с весьма легкомысленным отношением населения к поверке счетчики учета потребления воды. Напомним, что поверка (не проверка!) указанных приборов является обязательной процедурой и должна осуществляться раз в 6 лет. Но кто из нас следит за тем, сколько лет прошло после их установки!

В результате по существующим правилам для нарушителей начинают действовать нормы о так называемом безучетном потреблении коммунальных услуг: счета выписываются по тарифам, предусматривающим полное возмещение экономически обоснованных затрат.

Отметим, что главная водоснабжающая организация столицы не пустила дело на самотек, ожидая, когда с жильцов можно будет «содрать» побольше денег. Еще в январе она опубликовала на информационном городском портале https://minsknews.by разъяснение, в котором напомнила, что при нарушении сроков поверки приборов учета начинают действовать «безучетные» нормы. При этом потребитель переводится на нормы водопотребления, установленные местными властями (для столицы это 260 л воды в сутки или 7,8 м³ в месяц), а начисления за воду начинают производиться для него по повышенному тарифу, составляющему 1,1405 BYN/м³.

В конце марта на том же ресурсе замначальника центра по расчетам с потребителями «Водосбыт» Минскводоканала Лия Перевалушко предупредила, что вскоре собственникам и нанимателям квартир будет направлено около 3 тыс. писем, в которых их уведомят о необходимости в течение 30 дней подать заявку на поверку приборов «водяного» учета. Оповещение осуществлялось и путем автосообщений по телефону. Но, получается, что около двух третей получателей предупреждения проигнорировало. Результат, что называется, налицо.

Если вы не хотите переплачивать за воду, посмотрите, когда у вас были установлены приборы учета воды, или обратитесь за соответствующей информацией к коммунальщикам. И помните – вас предупредили.